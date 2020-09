Sommerfeld

Die Azubis haben es geschafft: Am Dienstag wurden Vanessa Jacob, Elke Baumüller-Ertel, Marielena Hille und Melissa Großmann mit der obligatorischen Azubitorte aus dem „Dienst der Auszubildenden“ entlassen und als neue Mitarbeiterinnen in den Sana-Kliniken in Sommerfeld herzlich willkommen geheißen.

Pflegedirektor Markus Berger und Praxisanleiterin Ines Raguse nahmen dies zum Anlass und überreichten den Absolventinnen die Glückwünsche zum bestandenen Abschluss in der Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung aus dem Haus.

„Ein ganz großes Dankeschön gilt auch allen Kolleg*innen, die Vanessa, Elke, Marielena und Melissa in den Ausbildungsjahren geduldig und mit viel Unterstützung begleitet haben“, so Ines Raguse, hauptamtliche Praxisanleiterin.

