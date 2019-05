Kremmen

Jochen Falck ist Komiker, Entertainer und Scherzkeks. So beschreibt er sich selbst in seiner Ankündigung für sein aktuelles Comedyprogramm. Damit gastiert er am Sonnabend, 1. Juni, im Kremmener Theater „Tiefste Provinz“. Es heißt, immer wenn Jochen Falck auftrete, hinterlasse er eine tiefe Schneise der Begeisterung. Dabei will er humorvolle Artistik und artistischen Humor zu einer kurzweiligen Mischung verbinden. Damit ist er offenbar recht erfolgreich. Für seine Musical-Comedy wurde ihm 1998 beim Festival „Le feux de la rampe“ in Paris der Preis für die originellste Darbietung verliehen.

Mit der Show „Betreutes Lachen“ kommt er nach Kremmen. „Eigentlich kann man meine Soloshow nicht beschreiben, man muss sie sehen“, so steht es in der Beschreibung seiner Show. Die Besucher der „Tiefsten Provinz“ können das am Sonnabend ab 19.30 Uhr im Scheunenweg 11 testen. Der Eintritt kostet 18 Euro.

Von MAZonline