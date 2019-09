Beetz

Zum fünften Mal feiern Sommerfeld, Beetz und Wall gemeinsam das Erntedankfest. Es findet statt am Sonnabend, 28. September. Die Kinder ziehen ab 14 Uhr in Begleitung Erwachsener durch die drei Dörfer und sammeln Erntegaben ein. In Beetz in der Dorf- und Chausseestraße, in Sommerfeld in der Dorf- und Hohenbrucher Straße sowie im Wohnpark und in Wall im ganzen Dorf.

Ab 15.30 Uhr können die Besucher auf dem Beetzer Kirchengelände schon eine Tasse Kaffee trinken und selbst gebackenen Kuchen essen. Um 16 Uhr beginnt der Gottesdienst in der Kirche. Der Posaunenchor Kremmen will für die musikalische Begleitung sorgen.

Die Stadt Kremmen unterstützt das Fest mit dem großen Festzelt. Kirchengemeinde und Feuerwehr bereiten gemeinsam das Fest vor. Für die Live-Musik sorgt die Band Joe & the Booze Machine aus Kremmen und Umgebung. Bei einem Quiz gibt es etwas zu gewinnen, das Essen kommt unter anderem aus der Gulaschkanone.

Von MAZonline