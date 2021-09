Sonnabend: Herbstfest in Flatow beginnt mit dem Ernteumzug

Flatow

Auch die Flatower dürfen am kommenden Wochenende wieder feiern. Am Sonnabend, 11. September, findet auf dem Sportplatz das Herbstfest statt. „Wir haben wieder ein volles Programm, am Nachmittag und am Abend“, sagte Ortsvorsteher Gert Dietrich am Donnerstag. Lange war nicht klar, ob die Party wirklich stattfinden kann – die Coronalage musste immer im Blick behalten werden. Vor acht Wochen, so Dietrich, habe dann festgestanden, dass das Herbstfest stattfinde. „Da mussten wir natürlich erst mal die Fühler ausstrecken: Was können wir machen, was können wir uns leisten?“

Das Herbstfest beginnt mit dem traditionellen Ernteumzug. Er führt von der Tietzower Straße zum Sportplatz. Begleitet wird er vom Fanfarenzug Marzahn. Zur selben Zeit öffnen auf dem Sportplatz auch die vielen verschiedenen Stände. „Alle Vereine haben einen Stand“, erklärte Gert Dietrich. Sie präsentieren sich, verkaufen Speisen und Getränke. Zu sehen gibt es außerdem altes Handwerk. Für die Kinder wird eine Hüpfburg errichtet. Auch einen Fahrradparkour wird es am Sonnabend geben und die Möglichkeit, Mofa zu fahren. Dazu kommen Aktionen wie das Kinderschminken, Büchsenspritzen, Zielangelweitwurf und der Wettbewerb, bei dem Gummistiefel geworfen werden.

Live-Programm auf dem Sportplatz

Darüber hinaus ist um 14 Uhr Live-Musik geplant, um 14.30 Uhr beginnt eine Zaubershow für Kinder. Eine Drums-Live-Show ist für 15.30 Uhr angesetzt. Einen Chorauftritt können die Leute beim Herbstfest gegen 17 Uhr erleben, der Jugendclub aus Flatow gestaltet ab 17.30 Uhr ein Programm. Die Discothek Tobo aus Nauen wird ab 19 Uhr den Platz mit Musik beschallen. Am Abend wird es außerdem Auftritte der Kremmener Zumba-Tanzgruppe und von den Karnevalisten aus Kremmen geben. Für 21.45 Uhr ist im Programm eine „Gruppenunterhaltung“ angekündigt, die schon für viele Nachfragen gesorgt habe, wie Gert Dietrich erzählte. Dabei handele es sich um eine Feuershow, die für einige Überraschungen sorgen werde, so der Ortsvorsteher am Donnerstag.

Auch für das Flatower Herbstfest gibt es – wie überall – ein Hygienekonzept. Dazu gehört, dass sich die Besucher registrieren lassen müssen, entweder schriftlich oder über die Corona- oder Luca-App auf dem Smartphone. Eine Maskenpflicht gibt es auf dem freien Gelände nicht. Wie Gert Dietrich sagte, gebe am Sonnabend zum Beispiel für die Toiletten Reinigungskräfte.

Von Robert Tiesler