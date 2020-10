Kremmen

Ein ganz besonderer Gottesdienst ist an diesem Wochenende in der Kremmener Nikolaikirche geplant. Am Sonntag, 25. Oktober, beginnt um 18 Uhr der Gottesdienst zum Evangelischen Frauensonntag – oder auch Mirjamsonntag genannt.

„Lasst euer Licht leuchten“, lautet das Motto des Mirjamsonntags in diesem Jahr. Konkret geht es um einen Text aus dem Matthäusevangelium: Matthäus 5,14–16. Das Jesuswort vom Licht und vom Scheffel aus der Bergpredigt soll dazu anregen, die verschiedenen Facetten des Phänomens „Licht“ zu betrachten. Es geht dabei um die Fragen: Wie wirkt Licht überhaupt, optisch – und theologisch? In welche Lichtsphären und Energiekreisläufe stellt Gott die Menschen hinein? Wo scheinen Zuspruch und Anspruch des Evangeliums im Leben von Frauen auf?

„Wir feiern den Gottesdienst in unserer dunklen Kirche“, verrät Kirchenmusikerin Sabine Dill. Auf diese Weise solle das Motto „Lasst euer Licht leuchten" auf besondere Weise zur Geltung kommen. Die Feier solle im Dunkeln beginnen. „Im Dunkeln kann man am besten das Licht sehen. Dann strahlt es.“ Es gehe darum zu schauen, was das Licht mit den Menschen mache. Die Besucher werden gebeten, Taschenlampen zum Gottesdienst mitzubringen. Dann sollen damit verschiedene Ecken der Kirche angeleuchtet werden. „So einen Gottesdienst hatten wir bei uns noch nie“, so Sabine Dill weiter. Sie hofft, dass sich die Besucherinnen und Besucher in dieser besonderen Veranstaltung überraschen lassen.

Von Robert Tiesler