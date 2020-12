Sonntag und Montag: Kremmen in der Primetime des ZDF

Kremmen

Es sind die Kremmen-Tage in der ZDF-Primetime. Zur besten Sendezeit laufen am Sonntag und Montag zwei Filme, die teilweise in Kremmen gedreht worden sind.

Am Sonntag, 20. Dezember, läuft um 20.15 Uhr die Märchenkomödie „Schneewittchen am See“. Im Juni diente die Seelodge in Kremmen als Filmkulisse, produziert von der Sabotage Films GmbH aus Berlin. Maria Ehrich ist in der Hauptrolle zu sehen. „Ein Mitarbeiter aus unserem Team wollte mal hier heiraten, so kamen wir bereits 2019 auf diesen Standort“, berichtete Karsten Aurich, der zu den Produzenten des Films gehört. Es war einer der ersten Filme, dessen Dreharbeiten in der Coronakrise wieder aufgenommen worden waren.

Am Montag, 21. Dezember, läuft um 20.15 Uhr der Film „Familie Bundschuh im Weihnachtschaos“. Szenen mit Andrea Sawatzki und anderen entstanden dafür im Dezember 2019 in der Kremmener Nikolaikirche. Beim Weihnachtsgottesdienst im vergangenen Jahr standen sogar noch einige Kulissen des Films in der Kirche.

Von MAZonline