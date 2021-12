Spargelhof Kremmen: Am Sonntag kommt der Nikolaus

Kremmen

Dem Virus trotzen – das ist das Motto auf dem Spargelhof in Kremmen. Man könne sich auch angesichts steigender und besorgniserregender Inzidenzzahlen nach wie vor gut und sicher aufgehoben fühlen, teilte Beate Gebauer, die Geschäftsführerin der Hof Kremmen GmbH, mit. „Neben den inzwischen für uns selbstverständlich gewordenen AHA-Regeln praktizieren wir nun auch gewissenhaft die 3G-Regel für uns alle am Arbeitsplatz und die 2G-Regel für Gäste in unserem Restaurant und auf der Eisbahn.“ Die Innenräume seien mit leistungsstarken Luftfilteranlagen ausgestattet. „Für die Kontaktnachverfolgung nutzen wir die Luca-App oder das Portal von Check in Brandenburg.“

Weihnachtsbaum auf dem Spargelhof Kremmen. Quelle: privat

Aber die Speisen gibt es nicht nur vor Ort. Die gegarten Kremmener Freilandgänse und alle anderen Gerichte der aktuellen Speisekarte werden auch zum Mitnehmen angeboten – auch über einen Online-Shop. Am Heiligabend sind Restaurant und der Hofladen geschlossen. Der Nikolaus kommt in diesem Jahr schon am Sonntag, 5. Dezember, auf den Hof und füllt die Stiefelchen, die die Kinder noch bis Sonnabend, 4. Dezember, mit Namen beschriftet im Kremmener Hofladen abgegeben werden können. Der Nikolaus ist dann am Sonntag von 16 bis 18 Uhr im Pavillon am Weihnachtsurwald zu Gast.

Auf dem Gelände gibt es außerdem eine 300 Quadratmeter große Echteisbahn. Schlittschuhe in allen Größen und Laufhilfen für kleine Kinder gibt es vor Ort auf dem Hof.

