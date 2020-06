Kremmen

Mit dem heutigen 24. Juni endet eine außergewöhnliche Spargelsaison. Darüber berichtet Malte Voigts, der Geschäftsführer des Spargelhofes in Kremmen.

Das war eine Saison wie keine andere. Stichwort: Corona. Können Sie da schon ein Fazit ziehen?

Malte Voigts: Es war eine sehr herausfordernde Saison. Es ging ja schon mal damit los, die Erntehelfer hierher zu holen. Wir haben diesmal gesagt, wer schon früher losfahren möchte, kann schon mal kommen. Wir haben erweiterte Hygiene-Standards festgelegt, haben Kontaktgruppen gebildet und Arbeitsquarantäne festgelegt. Einige Helfer waren somit schon zwei Wochen vor Beginn der Ernte bei uns.

Wie viele waren das?

Um die 100. Aber so konnten wir recht entspannt in die Saison starten. Ab Ende April wurden die Erntemengen mehr. Dann kamen per Flieger 30 weitere Mitarbeiter. Als die Coronazeit begann, hatten wir auch Anrufe von Agenturen, die uns Arbeitskräfte zum Beispiel aus Bulgarien angeboten haben. Aber so was machen wir nicht, wie schließen keine Werksverträge. Wir haben mit jedem einzelnen Mitarbeiter einen Arbeitsvertrag. So werden wir das auch weiter handhaben.

Und dann gab es noch den Aufruf an deutsche Erntehelfer.

Das war nach Ostern. Da hatten sich 500 Leute gemeldet, das war sehr außergewöhnlich, und die Solidarität der Mitbürger beeindruckt mich noch heute.

Ergeben sich daraus Schlussfolgerungen für die nächsten Jahre?

Ich überlege, weiter eine kleinere Gruppe deutscher Erntehelfer auch im Feld zu beschäftigen. Die, die bei uns waren, haben Interesse mitzuhelfen. Von den 500 Leuten haben wir eine Gruppe rausgesucht, die hat gut funktioniert. Wir stehen auch noch mit einigen in Kontakt.

Das Spargelzelt konnte zunächst nicht öffnen. Wie kam es zur Idee des Spargel-Drive-Ins?

Das waren wir irgendwie alle zusammen. Wir haben überlegt, was können wir machen? Während der Coronakrise gab es morgens immer Absprachen, was jetzt ansteht. Und da wurde öfter die Frage gestellt, ob das überhaupt Sinn macht. Ende März haben wir entschieden, den Drive-In aufzubauen, und man hat gleich gemerkt, dass die Leute wieder motivierter waren, erst recht, als wir alle merkten, dass das Konzept angenommen wurde. Wir waren übrigens der erste Spargel-Drive-In in Brandenburg!

Wie viele Leute haben den Drive-In genutzt?

Am Spitzentag hatten wir 500 Essen an einem Tag. Die Leute haben durchs Fenster gerufen: Wir lassen euch nicht im Stich. Das hat denen richtig Spaß gemacht. Die Umsatzeinbußen hat das natürlich nicht wettgemacht, und schöner ist es ja sowieso auf der Terrasse.

Gab es den Drive-In weiter, auch als das Restaurant öffnen konnte?

Nächstes Wochenende ein letztes Mal, zuletzt haben wir den nur am Wochenende geöffnet. Wir überlegen, ihn im nächsten Jahr auch wieder anzubieten, aber auch nur am Wochenende.

Kommen wir mal zu konkreten Zahlen. Wie lief denn die Ernte?

Wir hatten vor, 1000 Tonnen Spargel zu ernten, und das haben wir auch erreicht, dank der fleißigen Erntehelfer aus nah und fern. Unter den Corona-Umständen hoffte ich zwischendurch, wenigstens 500 Tonnen zu schaffen. Als klar war, wie gut alles klappt, hatte ich das nach oben korrigiert, auf 800 Tonnen. Jetzt bin ich ganz begeistert, dass es doch 1000 wurden.

Aber konnte denn das alles auch verkauft werden?

Ja. Aber wir haben natürlich gemerkt, dass die Gastronomie als wichtige Kunden zeitweise wegbrachen. Aber wir konnten auch feststellen, dass die Leute selber mehr kochen, die Nachfrage im Hofladen und an den Ständen war sehr gut.

Wie schlägt sich das auf Ihren Umsatz nieder? Gibt es auch dort konkrete Zahlen?

Wir haben 30 Prozent Umsatzeinbußen. Ich hatte mit mehr gerechnet, mit etwa 50 Prozent. Das können wir noch abfedern.

Jetzt geht es mit den Heidelbeeren weiter?

Die Saison wird vermutlich in 14 Tagen starten. Ich hatte da auf 110 Tonnen Erntemenge gehofft, aber der Hagelschlag kürzlich hat uns ordentlich getroffen. Da war der Starkregen genau über Staffelde und Flatow, wo wir unsere Felder haben. Meine jetzige Prognose liegt deshalb eher bei 90 Tonnen.

Werden die Spargelverkaufsstände dafür genutzt?

Es sind wesentlich weniger Verkaufsbuden. Wir werden um die 15 davon in der Region haben, beim Spargel sind es 170.

An die vergangenen Monate wird man sich sicher noch lange erinnern, oder?

Ich bin einfach wahnsinnig dankbar für den Verlauf der Saison, dass unsere Mitarbeiter sehr diszipliniert waren und dass auch, bis auf einzelne Ausnahmen, auch die Gäste so diszipliniert waren. Jede Spargelsaison ist stressig, überall arbeiten viele fleißige Hände. Aber dieses Jahr war erschöpfend, auch wegen der vielen Maßnahmen, die getroffen werden mussten.

