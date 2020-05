Mit Speed ins neue Ehrenamt

Wolfslake

Elmo Schröder (48) hat einen großen Wunsch: Auf der Speedway-Bahn in Wolfslake sollen wieder so oft und so laut die Motorrad-Motoren heulen wie früher zu DDR-Zeiten und wieder große Rennen stattfinden. „Damals kamen Sportler aus Clubs von Ungarn, Polen, der CSSR und Russland nach Wolfslake. Fast in jedem Monat startete ein Rennen und wir hatten bis zu 9500 Zuschauer“, sagt Elmo Schröder.

Er ist der neue Sportleiter der Anlage „ Speedway Team Wolfslake e.V. im ADAC“ Am Krämerwald 6A – auf der Mitgliederversammlung Februar 2020 wurde Elmo Schröder gewählt. Da feierte das Speedway-Team auch das 40-jährige Bestehen des Clubs. Das Planen von Rennen, das Fördern der Vereineinssportler und das Gewinnen von neuen Speedway-Fans gehört unter anderem zu seinem Ehrenamtsjob.

Anzeige

Von hier aus kann Elmo Schröder bei einem Rennen das Geschehen auf der Speedway-Bahn verfolgen. Quelle: ENRICO KUGLER

Weitere MAZ+ Artikel

„Besonders am Herzen liegt mir auch die Jugendarbeit“, sagt Elmo Schröder. „Denn die jungen Leute sind die Zukunft von morgen.“

Erfahrungen mit den „jungen Wilden auf ihren heißen Bikes“ hat der Hennigsdorfer schon. 2019 war er zum Jugendleiter gewählt worden. Auch ihm und den anderen engagierten 80 Vereinsmitgliedern ist es mit zu verdanken, dass die Speedway-Steppkes nun über die 2019 fertiggestellte Kinderbahn düsen können. Ein Freizeitspaß, der sich schnell rumgesprochen hat. „Seitdem haben wir statt acht junge Mitglieder 22“, sagt Elmo Schröder.

„Die jungen Wilden“ mit ihren heißen Bikes sind startklar. Quelle: privat

Auch er war einst als Teenager Fan von der Speedway-Bahn. „Immer, wenn der Wind günstig stand, waren die Fahrgeräusche zu hören und ich bin mit dem Fahrrad nach Wolfslake gedüst“, sagt Elmo Schröder, der damals noch in Marwitz wohnte. Eine knappe halbe Stunde habe die einsame Radtour in voller Vorfreude auf die Speedway-Bikes sowie die vollen Zuschauerränge gedauert.

Hier geht es richtig zur Sache. Quelle: Privat/Marco Strahlendorf

Zum Probieren habe er auch ein paar Mal das Rad gegen ein Speedway-Bike getauscht. „Die Maschine hat mir der Club zur Verfügung gestellt, den Helm auch“, erinnert sich Elmo Schröder. An die alte Kunstleder-Kombi erinnert er sich auch noch gerne zurück. „Damals war ich darauf mega stolz. Das war schon was Besonderes“, sagt er.

Auch im Speedway-Trainingslager der Jugendgruppe ist der Schüler Elmo involviert, fährt im Alter von bis zu 15 Jahren auf der Bahn mit. Obwohl ihm der Sport Spaß macht, kehrt er ihm Peu a´ Peu den Rücken. Irgendwie habe damals die Zeit und haben die damaligen Finanzen nicht gereicht. Denn damals wie heute ist das Equipment für den Sport kein Schnäppchen. Und dann war auch schon die Lehrzeit ran, wo Elmo Schröder im Stahlwerk eine Schlosserlehre begann.

Mit Fertigstellung der Kinderbahn in der Mitte ist die Speedway-Bahn in Wolfslake noch attraktiver geworden. Quelle: Verein

In dem Beruf arbeitet der Disponent schon lange nicht mehr. Aber die Speedwaybahn in Wolfslake ließ ihn trotzdem nicht mehr los. „Ich habe immer mal wieder dort Rennen besucht“, sagt Elmo Schröder. Schließlich lernte er bei einem Bundesliga-Rennen 2015 Paul und seinen Papa Dennis Richter kennen, der heute der 1. Vorsitzende vom Verein ist. „Paul ist schon mit sechs Jahren Rennen gefahren“, sagt Elmo Schröder. Immer öfter treffen sich die drei. „Seit 2016 begleitete ich Paul zu fast jedem Rennen und unterstützte ihn, wo ich kann“, sagt Elmo Schröder, der selbst Vater einer inzwischen fast erwachsenen Tochter (16) ist.

2020 feierte das Speedway Team Wolfslake 40-jähriges Bestehen

Früher hatte der Verein sogar eine eigene Jugendtrainingsgruppe. „Wir kämpfen darum, noch mehr junge Leute für den Sport zu begeistern“, sagt Elmo Schröder, der gerade über den ADAC seinen Trainerschein macht. Damit kann er dann den Nachwuchs betreuen und trainieren.

Der erste Schritt für den Nachwuchs ist gemacht: Ein kleines Vereinsmotorrad (PW50 ccm) für Jugendliche von 6 bis 11 Jahre wurde bereits angeschafft. „Jetzt fehlt noch ein zweites Bike für Jugendliche von 10 bis 16 Jahre“, sagt der Sportwart. „Wir wollen wieder eine eigene Jugend-Mannschaft aufstellen, um an Ligarennen wie beim Speedway Team Cup oder Speedway Liga Nord teilzunehmen. Das ist unser großes Ziel.“

Infos: www.speedwayteam-wolfslake.de

Von Jeannette Hix