Kremmen

Sie liebt Hunde. So sehr, dass sie auch fremden Hunden hilft, wo es nur geht. Gerade kümmert sich Sina Richter (26) aus Kremmen um einen Mischling, der bei ihr gestrandet ist. „Er ist aus einem Tierheim in Polen, er sollte eigentlich nach England gebracht werden“, erzählt sie. „Aber er ist vom Transport gesprungen.“ Dabei aber hat sich das Tier ordentlich weh getan. „Ich habe gerade eine neue Diagnose bekommen: Das komplette linke Bein, der Oberschenkel ist durchgebrochen.“ Sie will sich nun um die Operation kümmern.

Aber wie ist Buddy – so hat sie den Hund genannt – eigentlich nach Kremmen gekommen? Sina Richter hat zwei eigene Hunde. Einer davon stammt aus dem Tierheim Oberhavel in Tornow. „Ich war in Elternzeit, hatte Zeit, und ich gehe ja sowieso regelmäßig raus.“ Sie will nun auch dem Gestrandeten eine Chance auf ein neues Zuhause geben.

Anzeige

Möglich ist das über den Verein „Treue Pfoten“ und den Wensickendorfer Verein „Gnadenhof und Wildtierrettung Notkleintiere“. „Ich wurde gefragt, ob ich eine Notpflegestelle werden kann“, erzählt Sina Richter. Ganz unbekannt war ihr das nicht, denn anderthalb Jahre lang war sie schon einmal eine Pflegehelferin für Hunde, die vorübergehend Betreuung brauchen, bis sie neue Besitzer gefunden haben. Die Vermittlungen erfolgen über den „Treue Pfoten“-Verein. Normalerweise seien solche Tiere zwischen zwei und vier Wochen bei ihr. „Das ging immer recht schnell.“ Der Verein testet die Tiere vorher auf sämtliche Krankheiten. „Die waren eigentlich immer alle fit.“ Im Laufe der Zeit seien „acht bis neun“ Hunde bei ihr gewesen, erinnert sie sich. Es seien Tiere, die irgendwo gesichert worden seien. Wenn ein Besitzer nicht gefunden werden könne, dann kümmere sich der Verein darum, dass sie ein vorübergehendes Zuhause bekommen, bis sie neu vermittelt werden können.

Der Unterschied zwischen der Pflegestelle für Hunde und einer Notpflegestelle ist, dass nun ein Tier bei ihr ist, das Pflege benötigt. Der Mischling, der jetzt bei Sina Richter ist, war nach dem Sturz in einer Tierklinik. „Sie wollten den Hund dann aber nicht noch mal in einen Transport schicken.“ Der Verein wandte sich an die Kremmenerin.

Sina Richter mit Pflege-Hund Buddy in Kremmen. Quelle: Enrico Kugler

Buddy komme bestens mit ihren anderen beiden Hunden klar, sagt Sina Richter. „Und mittlerweile ist es auch Routine für sie.“ Die Futterkosten würden sich in Grenzen halten, Medikamente zahlt der Verein. Allerdings ist Sina Richter dennoch auf Spenden angewiesen. Denn die Operationskosten für ihren Fundhund sind hoch. Wie hoch am Ende die Tierarztkosten sein werden, sei derzeit noch unklar. „Aber es ist schon einiges zusammengekommen.“ Es seien schon 455 Euro gespendet worden. „Das war schon eine Erleichterung.“ Sie schätzt, dass es ein vierstelliger Beitrag werde, den sie benötigt. „Ich werde eine Ratenzahlung vereinbaren.“

Wer etwas spenden möchte, kann sich an Sina Richter wenden – ihre E-Mail-Adresse lautet sina.c.richter@outlook.de. Sie versichert, dass das Geld da ankommt, wo es ankommen soll. Interessierte könnten sich an den Verein „Treue Pfoten“ wenden. „Die können bestätigen, dass das Geld beim Tier ankommt.“

Von Robert Tiesler