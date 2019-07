Kremmen Kremmen - Sportclub „Die Acht“: Gesundheit spielt eine große Rolle Seit 2016 betreibt Manuela Piesche in Kremmen den Sportclub „Die Acht“. „Ich sehe es eher als Gesundheitsstudio. Die Gesundheit spielt eine größere Rolle als zum Beispiel das typische Bodybuilding.“

Manuela Piesche in ihrem Sportstudio „Die Acht" in Kremmen an der Berliner Straße. Sie betreibt es seit 2016. Quelle: Robert Tiesler