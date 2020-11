Staffelde

Eine schweren Unfall gab es am Montag gegen 14.08 Uhr auf Höhe der Kuhsiedlung zwischen Orion und Flatow: Eine 36-jährige Fahrerin eines Hyundai kam in einer Rechtskurve in Richtung Fehrbellin nach links in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Mazda zusammen.

Auch die weiteren Insassen wurden schwer verletzt. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Die Hyundaifahrerin war im Fahrzeug eingeklemmt und musste mit schwerem Gerät von der Wehr befreit werden, sie kam schwer verletzt mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Auch der 42-jährige Fahrer und die 41-jährige Beifahrerin des Mazda wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Strecke war bis 17.12 Uhr vollgesperrt, der Sachschaden beträgt rund 35 000 Euro.

Die Strecke war rund drei Stunden vollgesperrt. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Von Marco Paetzel