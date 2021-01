Staffelde/Bötzow

Viele neue Bäumesind an der Landesstraße 170 zwischen dem Staffelder Ortsausgang und der Brücke über der ehemaligen Bahnstrecke bei Orion gesetzt worden.

Wie Steffen Streu vom Landesbetrieb Straßenwesen mitteilte, sind 153 Winterlinden gepflanzt worden. Außerdem werden in diesem Bereich noch Gehölze gesetzt: Dabei handelt es sich um 42 Hartriegel, 84 Ginster, und 84 Schneebälle. „Die Pflanzung an der L 170 ist die Kompensation für die Radwegeversiegelung an der L 20“, so Steffen Streu.

Eine weitere Pflanzung wurde nämlich an der Landesstraße 20 zwischen Bötzow und Schönwalde-Dorf vorgenommen: 66 Linden sind gepflanzt, 25 Eichen, 22 Bergahorn und 11 Feldahorn kommen noch dazu. Die Allee wird durch eine Hecke aus Haselnuss, Holunder Weißdorn und Pfaffenhütchen ergänzt.

„An der L 20 handelt es sich um eine sogenannte landschaftspflegerische Kompensationsmaßnahme für den Brückenbau bei Bötzow“, so Steffen Streu. „Dort ist eine Brücke entstanden über die Bahnlinie südlich der Ortslage Bötzow. Außerdem wurde ein Radweg von der Kreisgrenze Oberhavel bis zur Ortslage Bötzow gebaut.“

Von Robert Tiesler