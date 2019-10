Staffelde

Am Sonnabend, in der Zeit von 13 Uhr bis 17.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch gewaltsames Aufbrechen des Badezimmerfensters Zutritt zum Einfamilienhaus in der Kuhsiedlung. In weiterer Folge wurden Bargeld, Schmuck und Unterhaltungselektronik entwendet.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf 6 000 Euro. Durch eingesetzte Kriminaltechniker konnten diverse Spuren gesichert werden.

Von MAZonline