Staffelde

Dienstleister will er sein. Das sei sein Anspruch als Kremmener Bürgermeister, und auch als Landrat für Oberhavel. Das ist momentan das große Ziel von Sebastian Busse. Für die CDU will er Chef der Kreisverwaltung in Oberhavel werden. „Ich bin locker, ich gehe auf Menschen zu, ich bin der Mensch aus der Mitte“, sagt er. „Auch als Landrat ist man Freund und Helfer.“ Auch wenn es in Kremmen gerade für Ärger sorgt, dass der „Mann aus der Mitte“ eine satirische Rede auf den Kremmener Politikbetrieb hielt – das kam mitunter nicht so gut an. Aber er will das als sein Markenzeichen zu verstehen wissen: sich auch mal locker machen.

Wenn Sebastian Busse erzählt, wie er wurde, was er jetzt ist, dann fällt durchaus auf: Er hatte in seinem Leben immer wieder verschiedene, vollkommen unterschiedliche Lebensabschnitte. Immer weiter. Immer höher – das will ihm auch bei seinem nächsten Schritt gelingen: vom Bürgermeister zum Landrat.

Abschiedsparty "Zur Tenne" in Staffelde: Ortsvorsteher Heino Hornemann und Bürgermeister Sebastian Busse am Zapfhahn. Quelle: Robert Tiesler

Sebastian Busse ist Kremmener – schon immer. Bis zur 10. Klasse besuchte er die dortige Oberschule. 1996 begann er eine Ausbildung zum Gas-Wasser-Installateur. Bis 2000 hat er in einer Kremmener Firma gearbeitet, danach bis 2003 in Sommerfeld. Von 2003 bis 2006 folgte eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann. „Ich hatte davor einen Sportunfall“, erzählt er. Vier OPs am Knie – seinen Beruf konnte er nicht mehr ausüben. Über das Berufsförderungswerk bekam er einen Ausbildungsplatz in Hamburg. Montags bis freitags lebte er in der Großstadt – da lebte er mit seiner Freundin schon in Staffelde. Die Ausbildung in Hamburg besteht er mit der Note 1.

Bei einer Firma in Kremmen arbeitete er ab 2006 im Groß- und Außenhandel, wurde Lagerleiter. Als aber die Firma Kremmen verließ, „da wusste ich nicht so richtig“, so Busse. Er entschied sich für eine dritte Ausbildung: die zum zerstörungsfreien Werkstoffprüfer. Dafür musste er nach Chemnitz. „Das war eine hochwertige und anspruchsvolle Ausbildung.“ Der Job habe riesengroßen Spaß gemacht, sagt er.

2017: Sebastian Busse ist neuer Bürgermeister von Kremmen. Quelle: Sebastian Morgner

Unterdessen war Sebastian Busse aber auch schon immer im Kremmener Fußball verankert. Er arbeitete als Schiedsrichter und bis heute auch als Trainer. Und mit vielen Mitstreitern gehörte er zu den Organisatoren der berühmt-berüchtigten Scheunenpartys im Ort.

Im Zuge dessen kam auch die Politik auf ihn zu, erinnert er sich. „Ob ich mir nicht vorstellen kann, mitzumachen, der Ortsbeirat brauchte junge Leute.“ Tatsächlich wurde er 2008 in den Staffelder Ortsbeirat gewählt, damals auf der Liste der „Bürger für Bürger“. 2014 schaffte er es auf der CDU-Liste ins Stadtparlament. 2016 stellte er sich dann für die CDU bei der Bürgermeisterwahl, die er im zweiten Wahlgang gewann.

„Ich wachse mit meinen Aufgaben“, sagt Sebastian Busse. „Ich bin immer gewachsen,bin noch nie stehengeblieben.“ Er habe keine Erfahrung im Verwaltungsbereich gehabt. „Aber ich sehe mich auch nicht als Verwalter, sondern als Gestalter.“ Hat er sich dabei verändert? „Eigentlich versuche ich, immer der Gleiche zu bleiben.“ Wenn er auch zugibt, dass als Landrat vielleicht weniger Zeit für Familie und Freunde bleibe. Er hat seine Frau Annekatrin, eine 13-järhige Tochter und einen neunjährigen Sohn, plus zwei große Hunde. Neuerdings geht er zum Golfen, er spielt Tischtennis. „Ich bin ein ehrgeiziger Typ, ich will gewinnen.“ Er fährt mit dem E-Bike durch die Landschaft. Und dann wären da ja noch der Fußball und die Feuerwehr, dessen Mitglied er ist. „Wenn nachts Alarm ist, bin ich dabei“, sagt er.

2014: Sebastian Busse wurde Ortsvorsteher in Staffelde. Quelle: Robert Tiesler

In Staffelde und Kremmen fühlt er sich fest verwurzelt. Schon mehrfach hätte er den Ort verlassen können. „Kremmen bedeutet mir sehr viel“, sagt er. Vor allem natürlich wegen der Familie, aber auch wegen der Menschen dort. Am 28. November aber hofft er erst mal auf ein „beachtliches Ergebnis“.

Von Robert Tiesler