Staffelde

Staffeldes Ortsvorsteher Heino Hornemann ist im Krankenhaus. Wie er selbst der MAZ sagte, hatte er am Wochenende offenbar einen leichten Herzinfarkt. „Eine Woche davor hatte ich noch einen Gesundheitscheck“, sagte er am Montag. Er habe zehn Jahre kein Infarkt-Risiko, habe man ihm gesagt. Am Freitag war er noch beim Sommerempfang in Kremmen. Am Sonnabend sei er wegen Spannungen in der Brust ins Oranienburger Krankenhaus gefahren. Von dort aus sei er nach Hennigsdorf verlegt worden.

Es sei ihm immer recht gut gegangen, „ich war immer guter Dinge.“ Aber anhand des untersuchten Blutes sei der leichte Infarkt entdeckt worden. Nach einem Eingriff erholt er sich nun in der Klinik, könnte noch in dieser Woche entlassen werden. Dann wolle er sich erst mal schonen, so Heino Hornemann.

Von Robert Tiesler