Staffelde

Nachdem im Kremmener Bauausschuss moniert worden ist, dass beim künftigen Netto-Logistikzentrum am Rand von Staffelde keine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach geplant ist, kam das Thema auch noch mal in der Sitzung der Stadtverordneten zur Sprache. „Ich habe mit dem Zuständigen von Netto Kontakt aufgenommen“, sagte Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) am Donnerstagabend. Er habe zugesagt, dass Photovoltaik auf dem Dach berücksichtigt werde, „und es auch so komme, dass es auf dem Dach eine Photovoltaik-Anlage geben wird“.

Auch zum Thema Lärmschutz für Flatow gab es Gesprächsbedarf im Hauptausschuss. Zwar ist nach den derzeitigen Plänen ein Lärmschutzwall mit einer darauf stehenden Wand in Richtung Staffelde geplant – nicht aber für den Nachbarort Flatow. Seitens des Planers hat es geheißen, dass es laut dem Lärmschutzgutachten für Flatow nicht notwendig sei. „Man ist gewillt, Lärmschutz zu errichten“, so Sebastian Busse. Offenbar ist man seitens Netto gewillt, das auch für Flatow umzusetzen. „Das Problem: Das Grundstück reicht dafür nicht aus“, so der Bürgermeister. Nun wolle er entsprechende Kontakte aufnehmen, um das Problem zu lösen. Allerdings liege der errechnete Lärmwert in Bezug auf Flatow sechs Dezibel unter dem, was sein dürfe.

Und die Lichtverschmutzung?

Eckhard Koop (DUB) sagte danach: „Da hat sich ja gelohnt, dass wir darüber gesprochen haben und es auf kurzem Weg Zuständige gibt.“ André Klein (Grüne) wollte noch wissen, wie es um die Lichtverschmutzung rund um die künftige Anlage aussieht. „Die sollte man berücksichtigen“, sagte er in Richtung des Bürgermeisters. Der konnte das nachvollziehen. „Ich bin ja der erste Nachbar.“ Deshalb wolle er auch nicht, dass er abends kein eigenes Licht mehr anmachen müsste. „Das nehme ich auf, das ist mir ein sehr großes Anliegen.“ Das sei vermutlich über einen städtebaulichen Vertrag zu regeln.

Für die Aufstellung des entsprechenden Bebauungsplanes stimmten 13 Abgeordnete, Christoph Brunner stimmte dagegen, zwei enthielten sich.

Von Robert Tiesler