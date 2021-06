Staffelde

20 Logistikzentren betreibt Netto-Markendiscount momentan in ganz Deutschland. Im Frühjahr 2026 könnte eines davon am Rand von Staffelde, direkt an der Autobahn stehen. Im Kremmener Bauausschuss, der diesmal im „Alten Dorfkrug“ in Staffelde stattfand, sind am Mittwochabend die entsprechenden Pläne vorgestellt worden. Das Interesse der Menschen aus dem Dorf war groß. Netto-Prokurist Johann Elsperger erklärte, was Netto in Staffelde vorhat. Auf dem 20 Hektar großen Flurstück werden etwa 14 Hektar mit einem Logistikgebäude bebaut. Es soll 435 Meter lang, 150 Meter breit und bis zu 32 Meter hoch werden. Hinzu kommen Stellenflächen für Lkw und Autos. Im Norden, zum Dorf hin, ist ein Lärmschutzwall geplant, im Süden eine 3,5 Hektar große Photovoltaik-Anlage, die Strom für die Anlage liefern soll.

Die Zufahrt zum Gelände könnte ungefähr dort sein, wo sich momentan die Einfahrt zum kleinen Parkplatz kurz vor dem Kreisel befindet. So solle dafür gesorgt werden, dass der Lkw-Verkehr so wenig wie möglich in Richtung Staffelde unterwegs sein soll, so Johann Elsperger. Netto will in Staffelde etwa 90 Millionen Euro investieren und 500 Arbeitsplätze schaffen. Wie viele davon aus dem jetzigen Logistikzentrum in Berlin-Pankow mit nach Staffelde ziehen, sei momentan aber nicht abschätzbar. Auf die Frage von Reiner Tietz (Linke), wo das Unternehmen Steuern zahlen werde, sagte der Netto-Prokurist zu, dass die Steuern in den Kremmener Haushalt fließen würden. „Das hat der Bürgermeister schon schriftlich von mir bekommen“, so Johann Elsperger am Mittwoch. Netto-Markendiscount handele in der Hinsicht anders als vergleichbare Unternehmen. So betreibt Lidl in Orion ein Logistikzentrum, zahle die Steuern jedoch woanders.

Zwischen der A24 und Staffelde soll ein neues Gewerbegebiet mit einem Netto-Zentrallager entstehen. Quelle: Stadtverwaltung

32 Meter hoch – das sorgte im Bauausschuss für Staunen. Ob das in der Größenordnung so sein müsse, wollte Eckhard Koop (DUB) wissen. „Ja, das ergibt sich aus der Technik“, so Johann Elsperger. Ansonsten müsste das Gebäude länger und breiter sein, was aber auf dem Grundstück nicht möglich sei. Eine Anwohnerin wollte wissen, wie hoch der Wasserverbrauch sei. „Wir verarbeiten keine Artikel, wir schlagen sie nur um“, so der Netto-Prokurist. Somit schlage sich der Wasserverbrauch nur für die Kühlung, Kantine und Toiletten nieder.

Klar ist auch, dass Netto nur der Anfang ist. Auf der anderen Seite der L 170 gebe es weitere acht Hektar, die für Gewerbeansiedlungen geplant seien. Da gebe es auch schon Gespräche, sagt Bürgermeister Busse.

Von Robert Tiesler