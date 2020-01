Kuhsiedlung

Unbekannte entwendeten am Dienstag zwischen den frühen Morgenstunden und dem späten Abend in der Kuhsiedlung (Staffelde) in der Neuruppiner Straße ein Paar Reifensätze von einem Grundstück. Sie befanden sich unter einem Carport. Auf das komplett umfriedete Grundstück gelangten sie über einen etwa 80 Zentimeter hohen Zaun.

Vor Ort konnten seitens der Polizei frische Reifeneindruckspuren festgestellt werden. Die Diebe rollten die Reifen bis zu einem Zaunfeld, welcher an ein Waldstück grenzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

