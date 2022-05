Staffelde

Kunst im öffentlichen Raum: Vor dem „Alten Dorfkrug“, nahe der Bushaltestelle an der Nauener Chaussee in Staffelde steht neuerdings eine kleine Statue. Sie zeigt einen aus Holz geschnitzten Pferdekopf, der gewissermaßen auf dem Sockel steht. Es sieht aus, als würde das Pferd etwas riechen oder etwas fressen, weshalb der Kopf des Tieres, nicht anderes sieht man ja auch, nach unten gerichtet sein könnte.

Doch woher kommt dieses kleine Kunstwerk in der Staffelder Ortsmitte? Nachfrage bei Heino Horne-mann, dem Ortsvorsteher in Staffelde: „Das ist eine Idee, die mehr in Kremmen entstanden ist“, erzählte er in einem Gespräch mit der MAZ. „Bei mir wurde dann eines Tages nachfragt, wo wir die Figur hinhaben wollen.“ Man habe dann den Platz vorgeschlagen, wo die Figur nun auch tatsächlich steht.

Initiative des Wirtschaftshofes in Kremmen

Wenn die Idee, laut Heino Hornemann, aus Kremmen stammt, dann ist Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) der nächste Ansprechpartner. Auch er kennt die Figur. „Das ist eine Initiative unseres Wirtschaftshofes“, erklärte er.

Tatsächlich kann Christian Böttcher-Klawin, der Leiter des Kremmener Wirtschaftshofes, einiges darüber erzählen. Es sei seine Idee gewesen, eine solche Figur aufzustellen. Allerdings gibt es eine solche Holzfigur nicht nur in Staffelde, sondern auch in anderen Kremmener Ortsteilen.

Idee aus dem Urlaub mitgebracht

„Ich bin ja viel unterwegs“, erzählte Christian Böttcher-Klawin in einem Gespräch mit der MAZ. Unterwegs, auch im Urlaub, schaue er sich an, was anderswo auf städtischem Grund im Stadtbild zu sehen sei. So verweist er beispielsweise auf einen der Oranienburger Kreisverkehre, in dem auch verschiedene Holzfiguren zu sehen sind. „Und das war dann meine Inspiration für Kremmen.“

Allerdings sei es auf Dauer natürlich recht teuer, extra dafür Holz zu erwerben. Aber dann seien während der verschiedenen Stürme im Winter auch einige Alt-Bäume umgefallen. „Viele, die man dafür auch noch nutzen kann“, so Christian Böttcher-Klawin weiter. Für die Arbeiten selbst habe er jemanden auf dem Wirtschaftshof. „Sie ist als Hobby Kettensägenschnitzerin“, erzählt er.

Tulpen und der Osterhase

Man habe sich dann verschiedene Kataloge besorgt, um zu schauen, was man denn alles schnitzen und bauen könne, beziehungsweise was umsetzbar wäre. „Sie hat dann einfach angefangen.“ Mit dem Ergebnis sei man dann auch schnell sehr zufrieden gewesen. „Wir haben dann überlegt, wo wir die Figuren aufstellen könnten. Auch haben wir mit den Ortsvorstehern gesprochen: Wo habt Ihr Platz, was passt?“ So kam die Idee, für das Pferdedorf Staffelde die Pferdefigur zu erschaffen. In Groß-Ziethen gibt es an der Alten Dorfstraße Holztulpen. Auch ein Osterhase sei in dieser Zeit entstanden. „Wir werden das eventuell immer wieder erweitern und gucken, was wir an Material haben. Das wird ja nicht der letzte Sturm in Kremmen gewesen sein“, so der Chef des Wirtschaftshofes.