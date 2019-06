Staffelde

Einige Gäste, die unmittelbar vor der Bühne sitzen, haken sich unter und schunkeln mit. Das Blasorchester hatte traditionell das Pfingstfest rund um den Dorfkrug in Staffelde eröffnet und sorgt für feierliche Stimmung. „Hier trifft man viele Bekannte, die man lange nicht gesehen hat“, beschreibt Veronika Kilian (69), die am Kuchenbasar der Senioren mithilft und Kaffee verkauft. Auch Ortsvorsteher Heino Hornemann ist begeistert von der Atmosphäre. „Viele Alt-Staffelder kommen jedes Jahr zum Pfingstfest und sehen ihre Familien wieder. Sie nutzen den Anlass für ein Treffen“, sagt der 46-Jährige. „Das Fest hat Tradition. Seit 50 Jahren gibt es das.“

Zur Galerie In Staffelde wurde am Pfingstsonntag gefeiert. Blasmusik, Voltigieren, Stepptanz – viele Gäste aus dem Ort waren gekommen.

Wieder einmal haben die Staffelder für ein sattes Programm gesorgt. Neben den Trompeten gibt es eine Vorstellung der Voltigiergruppe vom Reit- und Fahrverein Staffelde. Die Mädchen haben für den Auftritt auf der Rasenfläche hinter dem Dorfkrug lange trainiert. In ihren blauen T-Shirts tanzten sie auf dem Rücken von „Casanova“. „Das habt ihr super gemacht“, rief ihnen Ortsvorsteher Hornemann entgegen und spendierte jeder eine Kugel Eis. Applaus bekamen auch die „Linumer Sweet Girls“, die mit ihrem Stepptanz überzeugten.

„Es ist bemerkenswert, wie viele Menschen gekommen sind“, sagt Sven Przywara, der erst kürzlich in den Ortsbeirat gewählt wurde und sich künftig ums Wohl der Staffelder kümmern möchte. „Das Fest wurde angenommen. Ich habe viele Gesichter aus den Ortsteilen gesehen.“ Schon in der Vorbereitung habe man den Zusammenhalt gespürt. „Es haben alle mitgemacht. Beim Aufbau waren wir 20 Leute. Die Vereine aus dem Dorf haben sich eingebracht. Das passt hier alles zusammen.“

Lecker Kuchen gab es in Staffelde. Quelle: Robert Roeske

Und: „Der alte Dorfkrug lebt wieder auf“, sagt der Familienvater (44). „Die Tradition wird fortgeführt.“ Ortsvorsteher Hornemann nickt. „Ich denke, dass die Zusammenstellung des Programms den Gästen gefällt. Der Start gehört der Blasmusik. Dann hatten wir zwei Auftritte und am Abend den Tanz. Für die Kinder etwas, für die Eltern etwas“, meint Hornemann. „Wir haben vom Institut kostenlos Strom und die Toiletten zur Verfügung gestellt bekommen. Das zeigt den Zusammenhalt.“

Bis spät in die Nacht wird wieder getanzt. „Diese Atmosphäre ist schon beeindruckend“, gesteht Sven Przywara. „Im August haben wir unser Drescherfest. Wenn wir das dann auch so hinbekommen, wäre das für unser Dorf eine gute Sache.“ Und wer weiß: Vielleicht ist dann das Blasorchester wieder dabei, spielt wie am Sonntag die ersten Töne und sorgt dafür, dass die Gäste sich wieder unterhaken und mitschunkeln.

Von Sebastian Morgner