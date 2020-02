Auf der Suche nach der Geschichte des Dorfes

Staffelde

Staffelde ist viel älter, als bislang angenommen worden ist. Lange hieß es in der Dorfchronik, die Ersterwähnung stammt aus dem Jahre 1450. Aber das stellte sich als falsch heraus. Im Domstiftarchiv in Brandenburg an der Havel existiert eine Urkunde von 1358, auf dieser wird Staffelde ebenfalls schon erwähnt. Noch 2005 ist das vermeintlich 555. Jubiläum des Dorfes gefeiert worden. Jetzt, 2020, sind es nach dem neuen Stand 662 Jahre. 2024 könnte Staffelde also schon das 666. Jubiläum feiern.

Das ist eine der ersten Erkenntnisse, die Ingrid Zache und Helmut Glanzer bei ihrer Arbeit an der Dorfgeschichte rausgefunden haben. Seit zwei Jahren sitzen die beiden immer wieder zusammen. Helmut Glanzer war lange Ortsvorsteher in Staffelde und wohnt schon immer im Dorf. Ingrid Zache lebt in Hohen Neuendorf und arbeitet bei der Landesgeschichtlichen Vereinigung der Mark Brandenburg mit. In der MAZ hatte sie gelesen, dass die Staffelder jemanden suchen, der sich um die Dorfchronik kümmert. Daraufhin hatte sie sich an Helmut Glanzer gewandt.„Das hat mich fasziniert“, sagt Ingrid Zache. In Staffelde gebe es noch viele bauliche Zeugnisse der Siedlungs- und Agrargeschichte. Diese sollen für Interessierte lesbar gemacht werden.

Was hat es mit dem Grab auf sich? Quelle: Robert Tiesler

Als sie sich erstmals trafen, spazierten sie durch das Dorf. An der Kirche vorbei, zum Kriegerdenkmal und zu den Gedenktafeln. So möchten sie, dass die Grabstätte von Heinrich Albert Wilckens näher erforscht und auch wieder besser gepflegt wird.

Die letzte verfügbare Chronik von Staffelde stammt aus dem Jahr 2008. In den 90ern sei diese Arbeit an der Dorfgeschichte vielerorts eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme gewesen. Gerade haben Ingrid Zache und Helmut Glanzer damit begonnen, Zeitungsartikel aus den 90ern zu sammeln und entsprechende Informationen daraus zu notieren.

Kriegerdenkmal und Dorfkrug. Quelle: Robert Tiesler

Letztlich gehe es aber nicht zwingend darum, wieder ein Buch herauszubringen. „Es geht eher um einen Flyer“, sagt Helmut Glanzer. Interessierte können einen historischen Ortsspaziergang mit einem entsprechende Flyer machen.“ Darauf soll notiert sein, welche Bauten es im Ort gibt und welche historischen Zusammenhänge damit verknüpft sind. Um den Gutshof soll es da gehen, die Siedlung, um Staffelde als Straßendorf, um die Kirche, den Dorfkrug und um die Fernhandelswege, die früher eine Rolle gespielt haben. „Geschichte ist ja nicht nur, dass irgendwas geschehen ist“, sagt Ingrid Zache. „Sondern auch, wie es dazu kam. Wer waren die Akteure?“ Durch die Eingemeindung mit Kremmen sei zudem nochmals eine neue Perspektive entstanden. „Ab da ist es eigentlich Stadtgeschichte.“

Sie starten einen Aufruf. Wer hat alte Fotos und Dokumente aus Staffelde im Privatarchiv? Wer etwas beisteuern will, kann an jedem ersten Dienstag im Monat zwischen 18 und 19 Uhr zur Ortsvorsteher-Sprechstunde von Heino Hornemann kommen.

Von Robert Tiesler