Die Kinder der Kremmener Kita Rhinstrolche waren die ersten, die ganz offiziell den neuen Gehweg in der Straße der Einheit für ein kleines Wettrennen nutzen durften. Zuvor ist das Bändchen zerschnitten worden, um den Weg für die Kinder frei zu machen.

602 Meter lang ist der neue Gehweg, mehr als 1200 Meter Borde sind verlegt worden. 22 Auffahrten kommen hinzu – und das alles in vier Bauabschnitten und insgesamt neun Wochen. Gebaut worden ist der Weg ursprünglich Mitte der 1970er-Jahre. „Das ist mehr als 40 Jahre her. Es war an der Zeit, ihn neu zu machen“, sagte Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse ( CDU) am Montag. Der Weg ist die wichtigste Verbindung zwischen der Kita und der Schule, wird dementsprechend auch von vielen Kindern genutzt. „Der Bau war ohne Frage nötig“, sagte auch Ortsvorsteher Eckhard Koop (DUB).

Und Anwohner Klaus Zehlicke brachte es auf den Punkt: „Der Weg war saumäßig, katastrophal.“ Es habe Sturzgefahr geherrscht, und er sei froh, dass nun alles in Ordnung sei. „Ich bin sehr zufrieden“, sagte er. Auch die Bauarbeiten seien gut verlaufen. „Wir hatten zu den Bauleuten ein sehr gutes Verhältnis“, so der Kremmener. Er und seine Frau haben schon mal einen Kaffee gekocht und ihn den Bauarbeitern hingestellt. Oder wenn es hieß, dass ein paar Eimer Wasser benötigt würden: „Klar, haben wir. Wir kennen es nicht anders“, sagte Klaus Zehlicke.

Die Bauarbeiten haben insgesamt etwa 172.000 Euro gekostet. „Die Schlussrechnung ist zwar noch nicht da, aber es wird keine überragenden Nachträge geben“, so Bürgermeister Busse. Die ursprüngliche Kostenschätzung lag übrigens bei 270.000 Euro. „Die restlichen 100.000 haben wir nun für andere Dinge übrig“, so Sebastian Busse.

Wie berichtet, habe es zwischenzeitlich ein kleines Problem gegeben, weil laut Bürgermeister an einigen Stellen zwischen Weg und Zaun Grassaat entfernt worden sei. Laut Bürgermeister Busse sei das Thema nach Gesprächen ausgeräumt worden. Wie Ortsvorsteher Eckhard Koop allerdings sagte, haben sich bei ihm einige Anwohner gemeldet. Da zwischen Zaun und Weg nur 30 Zentimeter lägen, sei die Frage, wie diese kleinen Grünflächen zu pflegen seien. Sie wünschen sich nach Angaben des Ortsvorstehers eine andere Lösung.

Wie Eckhard Koop weiter sagte, sollte in Sachen Gehwege in Kremmen nun die Werterhaltung an erster Stelle stehen. Im Altstadtpflaster, zum Beispiel auf dem Marktplatz, gebe es inzwischen einige gefährliche Stellen. Er wünscht sich eine entsprechende Begehung, um die Lage einzuschätzen. Laut Bürgermeister Sebastian Busse ist das nächste große Gehwegprojekt in der Flatower Straße in Staffelde. In Beetz soll an der Dorfstraße der Radwegstreifen reaktiviert werden.

