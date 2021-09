Bei der Bundestagswahl 2021 tritt Stefanie Gebauer aus Kremmen im Wahlkreis 58 für die Freien Wähler an. Sie will unabhängige und sachbezogene Arbeit in den Bundestag bringen, sagt sie. Entscheidungen mit dem Bürger, für den Bürger und im Sinne des Bürgers treffen.