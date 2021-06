Kremmen

Dass es in diesem Jahr in Kremmen besonders viele Störche gibt, das haben die Menschen in der Stadt bereits bemerkt. Immer wieder waren in den vergangenen Woche mehrere der Tiere in der Luft beobachtet worden. Die meisten Nester in der Stadt sind besetzt – selbst das im Scheunenviertel, das in den vergangenen Jahren immer leer stand.

Doch wer rund um Kremmen an den Luchwiesen unterwegs ist, der könnte in diesen Tagen und Wochen auf noch viel mehr Störche treffen. Ein Landwirt hat in der vergangenen Woche auf einem Feld nahe der Stadt eine ganze Ansammlung von Störchen fotografiert. Das Bild veröffentlichte Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse dann in den sozialen Medien – sogar bei „Brandenburg aktuell“ im rbb war das Foto zu sehen. „Wenn man ranzoomt, dann sieht man auf dem Bild über 50 Störche“, sagte Sebastian Busse auf Nachfrage der MAZ. Eine ordentliche Anzahl.

Lauter Störche auf den Luchwiesen bei Kremmen. Quelle: privat

Und wieder stellt sich die Frage, ob vielleicht Kremmen die neue Hauptstadt der Störche wird. „Storchenstadt Kremmen“? „Das müssen wir abwarten“, so der Bürgermeister. „Wir haben ja auch erst mal andere, größere Projekte.“ Dass sich offenbar so viele Störche in der Gegend aufhalten, sei noch ein relativ neues Phänomen. Im vergangen und auch in diesem Jahr allerdings fällt es besonders auf.

Unterdessen sind auch die erste Jungstörche in Kremmen gesichtet worden. Das Klappern in Kremmen könnte sich in den nächsten Wochen also noch verstärken.

Er nicht nur die Störche spielen in der Stadt eine Rolle. „Wir wollen uns in der nächsten Zeit erst mal mit den Bienen befassen. Da haben wir noch viel mehr vor“, erklärte Sebastian Busse. Zwischen dem Imkerbedarfsladen Beekeepers, dem Scheunenviertel und dem Spargelhof soll in den nächsten Jahren beispielsweise ein Bienen-Lehrpfad entstehen. Aber die Störche wolle man ebenfalls weiter im Blick behalten, so der Bürgermeister.

Von Robert Tiesler