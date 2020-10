Kremmen

In der Straße der Einheit in Kremmen scheinen nicht alle Anwohner mit der Art der Sanierung des Gehweges einverstanden zu sein. Derzeit wird der bislang kaputte Gehwege an der Straße erneuert. Zwischen dem Weg und den Grundstückszäunen befindet sich ein schmaler Streifen, der mit Oberboden aufgefüllt wird. Darin: eine Grassaat.

Wie Bürgermeister Sebastian Busse ( CDU) am Montag bestätigte, habe es den Hinweis von der ausführenden Baufirma gegeben, dass vereinzelt Erde wieder rausgenommen worden ist. Auch im Bauausschuss in der vergangenen Woche ist der Eingriff in die Bauarbeiten thematisiert worden. Unter den Abgeordneten hatte die Nachricht für Verwunderung gesorgt. Wer für diese Eingriffe verantwortlich ist, sei jedoch unklar.

Laut Bürgermeister solle die fehlende Erde jedoch erst kurz vor der Abnahme des kompletten Projektes wieder eingefüllt werden. Sollte es dann noch mal passieren, dass die Erde mit der Grassaat fehlt, sollen die Anwohner der Straße angeschrieben werden. „Wir werden dann mit den Anwohnern darüber sprechen“, so Sebastian Busse am Montag.

Laut der Kremmener Straßenreinigungssatzung seien die Anwohner für die Pflege des Streifens zuständig.

Von Robert Tiesler