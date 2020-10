Flatow

Erneut hat die Gewerkschaft ver.di die Beschäftigten in der Verwaltung und auch in den Kitas zum Warnstreik aufgerufen. in Oberhavel kommt es deshalb in Hennigsdorf und Kremmen am Mittwoch zu Beeinträchtigungen.

Wie Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse ( CDU) am Dienstag sagte, müsse die Kita „ Zwergenland“ in Flatow am Mittwoch geschlossen bleiben. „Weil dort prozentual die meisten streiken“, sagte er. Es könne dort auch kein Notbetrieb stattfinden. „Wir brauchen die übrigen Kräfte in den anderen Einrichtungen.“ Es würden noch Gespräche geführt, erklärte er am Dienstagmittag auf Nachfrage.

In den anderen Kremmener Kitas werde versucht, den Regelbetrieb aufrecht zu erhalten. Unterstützung dafür gebe es aus dem Hortbereich.

Derzeit verhandelt die Gewerkschaft Verdi mit den Arbeitgebern. Um dabei Druck zu machen, sind für Mittwoch Warnstreiks angekündigt. Nach dem aus Einschätzung der Gewerkschaft unzureichenden Angebot der Arbeitgeberseite, was sogar zentrale Verschlechterungen im Eingruppierungsrecht enthält und damit die Gefahr von dauerhaften Einkommenssenkungen für alle Beschäftigten birgt, ruft Verdi auch im Land Brandenburg zu weiteren Warnstreiks auf.

Verdi fordert in der laufenden Tarifrunde Gehaltserhöhungen von 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro monatlich. Außerdem wird die Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 100 Euro gefordert.

Von Robert Tiesler / MAZonline