Kremmen

Für die Feuerwehren in der Region waren es harte Tage. Gleich drei Sturmtiefs waren seit Donnerstag über Oberhavel hinweggezogen. Die Folge: stundenlange Einsätze – auch für die Kremmener Feuerwehren.

Am Sonnabend wandte sich Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) an die Mitglieder der Wehren: „Als Bürgermeister der Stadt Kremmen bin ich meinen Kameradinnen und Kameraden außerordentlich dankbar für ihre ungewöhnliche Bereitschaft in den letzten 65 Stunden Einsatz.“ Er sei sehr stolz auf sie und noch mehr, ein Teil davon zu sein. Busse ist Mitglied der Feuerwehr in Staffelde und war auch selbst bei Einsätzen am Wochenende dabei.

Dank an 60 Einsatzkräfte

„Ich konnte einen hochprofessionellen Führungsstab erleben und bin euch für eure gesamt-organisatorische Leistung sehr dankbar“, so Busse weiter. „Man konnte heute spüren, wie wichtig Zusammenhalt ist, heute haben alle drei Löschzüge gezeigt, wie das geht.“ Das sei Kameradschaft. Er dankte zudem mehreren Unternehmen für die kurzfristige Verpflegung der 60 Einsatzkräfte: der Rhinland-Fleischerei, dem Spargelhof und der Bäckerei Plentz.

Einsätze gab es am Wochenende an der Bahnstrecke und an der Linumhorster Straße, wo Bäume umgekippt waren. Auch in der Sommerfelder Eschenallee und der Ahornstraße gab es Einsätze. Am Freitag gab es ab dem Abend in jedem Gerätehaus wegen der Sturmlage eine Bereitschaftsgruppe.

In der Linumhorster Straße fallen offenbar bei jedem größeren Sturm Bäume um. Wie Ricky Schlichting (SPD) am Montag gegenüber der MAZ sagte, werde die Problematik demnächst ein Thema im Kremmener Bauausschuss.

Von Robert Tiesler