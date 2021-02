Kremmen

Die Versteigerungsaktion für die Künstlerin Annette Homann im Kremmener Restaurant „Coldehörn“ läuft. Noch bis zum Sonntag versteigert der Gastwirt Norbert Stolley ein Gänsebraten-Essen für zwei Personen. Dazu gehören der Gänsebraten, Rot- und Grünkohl, Soße und Cranberrys. Dazu gibt es auch noch eine aktuelle CD der Künstlerin aus Grünefeld im Havelland. Die Geigerin hatte wegen der Coronakrise im vergangenen Jahr kaum noch Auftritte. Allerdings konnte sie die CD „Violin Sentiments“ produzieren. Entstanden ist sie in Grünefeld und Brügge.

Für sie sammelt nun Norbert Stolley. Wer an der bis Sonntag jeden Tag stattfindenden Versteigerung des Menüs teilnehmen möchte, kann das über die Internetseite www.coldehoern.de , per WhatsApp über 0171/ 2 00 24 41 oder per Telefon unter 033055/20004. Am Montag lag das Gebot bei 65 Euro, am Dienstag bei 100, Mittwoch bei 40, Donnerstag bei 150 Euro. Oft stehe erst am Nachmittag fest, wie hoch das Gebot am Ende sei. „Das Geld bekommt die Künstlerin komplett“, stellt Norbert Stolley klar. Die Ware für die Aktion sponsert er.

Von Robert Tiesler