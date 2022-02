Tempo 20? Tempo 30? Diskussion um Verkehr auf dem Kremmener Marktplatz

Kremmen

Das künftige Tempolimit auf dem Kremmener Marktplatz war am Donnerstagabend ein Diskussionspunkt unter den Stadtverordneten in der Stadtparkhalle. Momentan ist dort – wenn es denn die Stoßdämpfer auf dem teilweise kaputten Kopfsteinpflaster mitmachen – Tempo 50 erlaubt. Künftig soll nach dem mehrheitlichen Willen der Stadtverordneten nur noch Tempo 30 erlaubt sein. Die Verwaltung hatte die Vorlage eingebracht, dass sogar nur Tempo 20 gestattet werde.

Schon im Bauausschuss und auch im Kremmener Ortsbeirat hatten sich die jeweiligen Abgeordneten aber für Tempo 30 ausgesprochen – der Einheitlichkeit wegen. Denn auch im restlichen Altstadtgebiet soll künftig Tempo 30 erlaubt sein und mit entsprechenden Zonen-Schildern gekennzeichnet werden.

Busse: „Tempo 30 ist auf dem Markt nicht möglich“

Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) sagte jedoch: „Tempo 30 ist auf dem Markt nicht möglich.“ Es gebe gesetzliche Vorlagen, die auch vom Landkreis umgesetzt würden, die Tempo 30 auf dem Areal nicht möglich machen. Stattdessen habe man, so Busse, im Rahmen der Überlegungen rund um das Verkehrskonzept für die Altstadt beschlossen, dass man aber ein Tempo-50-Gebot auf dem Marktplatz künftig nicht mehr haben wolle. Tempo 20 sei genehmigungsfähig.

Christoph Brunner (DUB) nannte das danach „vorausschreitender Gehorsam. Wir wollen Tempo 30 im gesamten Sanierungsgebiet. Die sollen uns zeigen, dass das nicht geht“. Zudem stand von Ortsvorsteher Eckhard Koop (DUB) die Frage im Raum, wer die Einhaltung des niedrigen Tempos kontrollieren solle. Raser würden sich an Tempo 20 eh nicht halten. Lukas Neumann (CDU) sagte, es gehe um die Sicherheit der Leute, „da sollten zehn km/h nicht die Welt sein“. Sebastian Busse ergänzte: „Das Verkehrskonzept ist hauptsächlich dafür gemacht, den unnützen Verkehr rauszuholen.“ Der überörtliche Verkehr solle nicht von Schwante kommend über die Berliner Straße in Richtung Sommerfeld fahren, sondern außen rum über die L 170 und den Schlossdamm.

Streit zwischen Gebauer und der CDU-Fraktion

Zu einem Streit zwischen der CDU-Fraktion und Stadtverordnetenvorsteherin Stefanie Gebauer (UWG/LGU) kam es, nachdem Malte Voigts den Antrag stellte, über das Thema abzustimmen – per Geschäftsordnungsantrag. Gebauer fragte danach noch Eckhard Koop, ob er in der Tempo20/30-Streitfrage einen Änderungsantrag gestellt habe. Brian Berger warf Gebauer daraufhin vor, Koop an seinen Antrag erinnert zu haben, was aus seiner Sicht nach Voigts’ Geschäftsordnungsantrag nicht möglich und auch nicht Aufgabe der Vorsitzenden sei. Daraufhin wurde die Sitzung kurz unterbrochen. Gebauer wies den Vorwurf am Freitag auf MAZ-Nachfrage zurück: „Ich wollte mich vergewissern, ob es ein Antrag war, das hätte ich bei jedem anderen auch gemacht.“ Stattdessen wirft sie der CDU-Fraktion wiederum Aggressivität vor.

Mit jeweils zehn Ja-Stimmen und sechs Nein-Stimmen kam erst der DUB-Antrag, dass nicht Tempo 20, sondern Tempo 30 auf dem Markt erlaubt sein sollen, als auch die Vorlage an sich durch. Nun bleibt abzuwarten, ob es tatsächlich, wie vom Bürgermeister prophezeit, zu einer Ablehnung seitens des Landkreises kommt.

Mit 14 Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen stimmten die Stadtverordneten außerdem auch für die Tempo-30-Zone im Altstadtbereich, inklusive der Berliner Straße.

Von Robert Tiesler