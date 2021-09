Tiefste Provinz in Kremmen: Andreas Dalibor sagt Danke und startet mit Konzert sowie CD durch

Kremmen/Beetz

Mit einem Gratis-Konzert will Musiker, Theater- und Bistro-Betreiber Andreas Dalibor (63) aus Beetz Danke sagen: „Corona hat auch uns ausgebremst. Wir mussten Konzerte und Aufführungen in unserem Theater Tiefste Provinz absagen und unser Frühstücksbistro Kombüse 11 in der Vergangenheit schließen.

Viele Leute hatten schon Karten für Veranstaltungen gekauft und der Löwenanteil der Leute hat das bereits gezahlte Karten-Geld nicht zurückgefordert. Leute haben uns sogar mit Spenden unterstützt. Als Dankeschön wollen wir am 16. Oktober 2021 um 19 Uhr ein Konzert starten und der Eintritt ist wieder frei.“ Kremmener wissen, dass an diesem Tag auch das Kürbisfest im Scheunenviertel starten soll.

Einige alte Stücke und viele neue Titel sind auf der CD

Die Hände in den Schoß hat der Musiker während des Lockdowns nicht gelegt. Gemeinsam mit dem Tonstudio Tonicum von Petra Kleinke und Jan Rase aus Groß-Ziethen sowie dem Berliner Nubel Music Studio hat er die CD „Zeiten“ produziert. Die zehn Titel darauf werden beim Konzert gemeinsam mit Musikern aus der Region gespielt. „Acht Musiker haben schon zugesagt. Ich hoffe, dass die Salsa-Trommler auch mitmachen“, sagt Andreas Dalibor, der natürlich mitsingt. Die ersten Proben seien schon gestartet.

„Zwei Titel, die wir spielen, habe ich schon vor 20 Jahren geschrieben wie das Stück ,Erinnerung’. Darin geht es um eine Tabledancerin, die in die Jahre gekommen ist und auf ihr Leben zurückblickt“, sagt er. Nach einem Besuch auf der Reeperbahn mit Comedians sei ihm die Idee für das Stück gekommen.

Auch die Bühne ist gesponsert

Als Andreas Dalibor die Idee mit dem „Dankeschön-Konzert“ kam, hatte er noch überlegt, ob er die Titel mit seiner Band Dalibors Roadshow einspielt. „Aber die Jungs sind zu rockig – das hätte nicht zusammengepasst.“

Anderthalb Stunden soll das Konzert gehen. Vor der Kombüse 11 will er die Bühne aufbauen. Auch sie ist für den Abend gesponsert. „Ich bin überwältigt von der Hilfsbereitschaft“, sagt Dalibor, der neben der Gitarre auch noch 60 Instrumente wie den Dudelsack spielt – alle ,nur für den Hausgebrauch’, wie er sagt.

Spenden und Sponsoren kann er gut gebrauchen. Wie viele Künstler hatte er in den vergangenen anderthalb Jahre kaum Einnahmen. „Etwas Geld kam durch den Verkauf der CD rein, die es in Geschäften und in der Kombüse 11 gibt. So konnte ich die Kosten für Strom und Co. für Theater und Bistro decken.“

Theater Tiefste Provinz öffnete vor 15 Jahren erstmals die Türen

Und plötzlich klingelt mitten beim MAZ-Gespräch Dalibors Telefon: „Kommt denn am 10. September der Comedian Stefan Danziger in die Tiefste Provinz – ich hab’ Karten...“, schallt es aus dem Hörer. Dalibor freundlich: „Ja, wenn uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht.“ Die Veranstaltung sei ausgebucht. Karten (18 Euro) gibt es aber noch für die 18.30-Uhr-Show des Liedermachers Arno Zillmer alias Die Wanderer: Am 11. September um 18.30 Uhr kommt er nach Kremmen. „Mal sehen, ob wir dann alle 108 Plätze in unserem Theater besetzen dürfen“, sagt Andreas Dalibor.

Vor 15 Jahren hatte er sein Theater eröffnet. Kurz nach der Eröffnung war dann auch Info-Radio vor Ort. Das Interview habe dann die Liedermacherin Barbara Thalheim gehört. „Sie machte den Vorschlag, hier aufzutreten. So ist alles entstanden“, sagt der Musiker, der früher in seinem gelernten Beruf als Diplom-Sozialarbeiter und Diplom-Pädagoge gearbeitet und drei Kinderwohnheime betrieben hat.

Die musikalischen Gene hat Dalibor vom Ur-Opa Eugen Rodominsky und vom Papa Alfred-Paul. Titel wie: „Ich weiß ein Herz für das ich bete!“ vom Ur-Opa haben Senioren vielleicht noch im Ohr. Alfred-Paul spielte einst in einer Big-Band den Bass, die Gitarre und die Geige aber auch „für den Hausgebrauch.“

www.tiefsteprovinz.de

Von Jeannette Hix