Kremmen

Es sind noch viele Stühle frei im Theater. Die Show beginnt in zehn Minuten. Freie Stühle sind üblich in Zeiten des Coronavirus. Abstand und so. Und Masken. Im Theater allerdings hat niemand Masken auf, und kurz bevor es wirklich los geht, kommt noch eine große Gruppe von Leuten. Alle wollen sie noch rein ins Theater. Der Raum füllt sich, und inzwischen ist fast jeder Platz besetzt. Ein volles Theater. Wie lange war das nicht möglich? Jeder Platz besetzt, keine Maske nötig.

Was am Montagabend irgendwie seltsam war, das war noch Anfang März 2020 ganz normal. Ins Theater gehen. Mit Leuten eng zusammensitzen. In großen Gruppen Spaß haben. Diesmal war es etwas Besonderes. Im Kremmener Theater „Tiefste Provinz” präsentierte Ausbilder Schmidt am Montagabend sein neues Programm. „Endlich wieder Publikum“, sagt dann auch der Ausbilder Schmidt auf der Bühne. „Ich habe in Autokino gespielt. Da steht man dann vor 300 Autos.“ Das sei nicht so toll gewesen, erzählte er.

Wegen der Pandemie musste auch der Abend in Kremmen mehrfach verschoben werden. Diesmal war das anders. Unter einer Bedingung: 2G. Nur wer geimpft oder genesen ist, durfte ins Theater. Anders hätte der Abend nicht stattfinden können, sagte Theaterchef Andreas Dalibor vorher in einem Gespräch mit der MAZ. Die Tickets waren schon verkauft. „Und bei uns geht es auch um das wirtschaftliche Überleben“, stellte er klar. Denn bei einer Absage trotz der Möglichkeit, mit der 2G-Regel den Abend durchführen zu können, hätte der Künstler vermutlich einen Anspruch auf eine Mindestgage haben können. „Das Management hat sich bei mir gemeldet“, so Dalibor weiter. Man habe dann besprochen, den Abend unter 2G-Bedingungen zu veranstalten. „Ich gehe mit gutem Gefühl rein, ich habe keine bösen Worte gehört. Sechs Leute haben nur abgesagt, aber auch da schwang nichts Böses mit. Es sei dennoch ein besonderer Abend.

Ausbilder Schmidt im Theater "Tiefste Provinz" in Kremmen. Quelle: Robert Tiesler

„Es ist wieder ein bisschen Normalität“, sagt Manuela Weidner aus Sommerfeld in der Showpause. Freude auch bei Detlef Müller aus Kremmen. „Das ist eigentlich relativ locker“, sagte er. Er hatte sogar eine Maske mit – musste sie aber aufgrund der Regeln nicht aufsetzen. „Endlich wieder Theater“, sagte seine Frau Thea Müller. Die Tickets für den Abend hatten sie schon sehr lange. Die Gewöhnung, dass man wieder eng zusammensitze, sei sehr schnell gegangen, erzählte Martina Plaster aus Oranienburg.

Tatsächlich stellte sich am Montagabend im Kremmener Theater innerhalb von Minuten eine Normalität ein, wie sie vor der Pandemie herrschte. Sogar Hände wurden wieder geschüttelt.

Wie Andreas Dalibor sagte, werden die 2G-Regeln dann im Theater angewendet, wenn die Vorstellungen so gut wie ausverkauft seien – das trifft beispielsweise auch auf die Abende mit Emmi & Willnowsky ab 24. Januar zu.

Das Publikum im Theater hatte am Montagabend unterdessen sehr viel Spaß mit dem Ausbilder Schmidt. Es ging um die Digitalisierung der Kaserne und um das dort stehende 45 Jahre alte Faxgerät, um seinen vegan lebenden Sohn und viele andere Geschichten.

Einen besonderen Abend erlebte im Theater aber auch der Spargelhofchef Malte Voigts. Er feierte dort seinen Geburtstag und stand beim Ausbilder immer mal wieder im Mittelpunkt des Programms. Als Schmidt eine Gruselgeschichte erzählte, durfte Voigts das kleine Käuzchen spielen.

Von Robert Tiesler