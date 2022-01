Kremmen

Die Fraktion „Links und Grün“ in der Kremmener Stadtverordnetenversammlung hat sich aufgelöst. Sie bestand aus zwei Personen – aus Reiner Tietz (Linke) und Andre Klein (Bündnis 90/Grüne). Beide bestätigten am Freitag der MAZ das Aus der bisherigen Zusammenarbeit.

„Es gab inhaltliche Dispute“, sagte Andre Klein. Man habe sich nicht mehr zurechtgefunden. Man sei aber nicht im Streit auseinandergegangen. Ähnlich äußerte sich auch Reiner Tietz. „Wir haben zu viele unterschiedliche Auffassungen“, so der Sommerfelder. Oft haben die beiden Fraktionskollegen in Abstimmungen unterschiedlich votiert. Nun habe man bilanziert und sei zu dem Schluss gekommen, dass die Zusammenarbeit der beiden zu Ende gehe.

Andre Klein hat sich stattdessen der DUB-Fraktion angeschlossen. Eine entsprechende Ankündigung machte der Fraktionsvorsitzende Eckhard Koop in einer Presseerklärung am Donnerstagabend. Die Fraktion heiße nun „DUB und Grün“. „Andre Klein wird für die Fraktion mit seinem vielfältigen Wissen, seinen beruflichen Erfahrungen und einem umfangreichen Netzwerk eine Bereicherung sein“, so Koop. „Wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat“, sagte er auf MAZ-Nachfrage am Freitag.

Andre Klein, Bündnis 90/Grüne Quelle: Robert Tiesler

Während Andre Klein nun Teil der „DUB und Grün“-Fraktion ist, macht Reiner Tietz alleine weiter. Es sei möglich gewesen, auch in eine Fraktion zu wechseln, „aber ich habe nicht die Absicht, das zu tun“, erklärte er. Das heißt allerdings auch, dass er nun als Fraktionsloser nicht mehr Mitglied eines Ausschusses sein kann. Bislang ist Tietz Mitglied im Sozialausschuss, den er bis 2019 auch lange Zeit geleitet hatte. „Das ist außerordentlich bedauerlich“, sagte er. Als Stadtverordneter könne er aber dennoch an den Ausschüssen teilnehmen. „Dort kann ich auch sprechen.“

Von Robert Tiesler