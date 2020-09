Tödlicher Unfall bei Flatow: Identität geklärt

Kremmen

Nach dem tödlichen Unfall zwischen den Kremmener Ortsteilen Flatow und Orion steht nun die Identität der dabei verstorbenen Person fest. Das teilte die Pressestelle der Polizeidirektion Nord am Montagvormittag auf MAZ-Nachfrage mit. „Das Identitätsfeststellungsverfahren hat ergeben, dass es sich bei der verunfallten Person um einen 53-jährigen Mann aus Berlin handelt“, bestätigte Pressesprecherin Ariane Feierbach.

Für den Mann im Fahrzeug kam jede Hilfe zu spät. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Das Todesermittlungsverfahren ist allerdings noch nicht abgeschlossen. „Die Unfallursache ist weiterhin unklar“, so Ariane Feierbach. Der 53-Jährige war am 27. August nahe Flatow von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das Fahrzeug fing in der Folge sofort Feuer, der Mann verbrannte in seinem Fahrzeug bis zur Unkenntlichkeit.

