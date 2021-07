Tödlicher Unfall in Sommerfeld: Fußgängerin von Auto erfasst

Sommerfeld

Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am Freitagnachmittag (30. Juli) gegen 13.15 Uhr in der Beetzer Straße/Ecke Bahnhofstraße in Sommerfeld ereignet. Wie Dörte Röhrs, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord auf MAZ-Nachfrage erklärte habe eine Autofahrerin mit ihrem BMW die dortige Straße befahren. „Die Fahrerin gibt an, dass plötzlich eine Frau auf die Fahrbahn trat.“ Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung habe sie einen Zusammenstoß mit der Frau nicht mehr verhindern können.

Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen verstarb die Frau an ihren schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. „Ein Seelsorger wurde für die Autofahrerin und Zeugen angefordert“, so Dörte Röhrs. Auch ein Gutachter der Dekra ist vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme muss mit Verkehrsbeeinträchtigungen im genannten Bereich gerechnet werden.

Von MAZonline