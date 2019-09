Tourismusverein löst sich zum Jahresende auf

Kremmen

Der Tourismusverein Region Kremmen löst sich auf. Wie der Vorsitzende Kay Neumann mitteilt, ist für den 7. Oktober um 18 Uhr eine außerordentliche Mitgliederversammlung im Restaurant „Landwirt“ auf dem Spargelhof geplant. Erster Tagesordnungspunkt: die Auflösung des Vereins zum Jahresende 2019.

Das Ende erscheint als logische Folge, denn aktiv ist der Verein in Kremmen offenbar schon längere Zeit nicht mehr. Dementsprechend hält sich das Bedauern in Grenzen. „Er hat sich überholt“, sagte Andrea Busse am Dienstag. Sie arbeitet für die Stadt Kremmen im Tourismusinformationspunkt, ist auch noch für die Stadt Kremmen Beisitzerin im Verein. „Das ist eine konsequente Folge, den Verein aufzulösen.“

Im Gegensatz zum gemeinnützigen Scheunenviertelverein sei der Tourismusverein zur Wirtschaftsförderung da gewesen. Es sei bedauerlich, dass es durch den Verein keine Interessensvertretung gegeben habe. „Offensichtlich besteht kein Bedarf“, so Andreas Busse weiter. „Klar ist so eine Plattform schön, sie funktioniert aber nicht, wenn das Interesse nicht da ist.“

Vereinsmitglied Malte Voigts : „Das war absehbar“

„Das war absehbar“, sagte am Dienstag auch Spargelhof-Geschäftsführer Malte Voigts, der seit 2008 Mitglied im Verein ist. „Ich bedauere das gar nicht.“ Durch den Verein Regionalpark Krämer Forst und den Scheunenviertelverein würden viele Aktivitäten abgedeckt. Letzterer sei super aufgestellt und fleißig, so Voigts weiter. „Ich habe viele Versuche erlebt, den Verein wiederzubeleben.“ So sei auch mal überlegt worden, einen Geschäftsführer einzusetzen. Es gab die Idee, ein Kremmen-Classic-Konzert zu veranstalten oder das Klubhaus durch den Verein zu beleben. Vor einigen Jahren ist eine Kremmen-App für das Smartphone programmiert worden. „Aber wie viele gute Ideen ist sie am Alltag gescheitert“, so Malte Voigts. Eine fortlaufende Aktualisierung habe dann nicht mehr stattgefunden.

Vereinschef Kay Neumann war am Dienstag bis zum Nachmittag nicht erreichbar. Sein Stellvertreter Andreas Kretzschmar erfuhr durch die MAZ-Nachfrage vom Aus des Vereins. „Ich wusste noch nichts davon“, sagte er. Die Einladung zur Versammlung kam per E-Mail, die er noch nicht gesehen hatte. Er bedauert das Aus. „Man könnte mehr draus machen.“ Aber auch er räumte ein, dass der Verein schon länger nicht mehr aktiv gewesen sei. Andrea Busse sagt, eine Lücke würde durch das Aus nicht entstehen.

Von Robert Tiesler