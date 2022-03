Trauriges Jubiläum in Kremmen: Vor fünf Jahren wurde der Schulsport in der alten Halle gestoppt

Kremmen

Am 28. April 2017 klebte ein Zettel von Annette Borchert, der Leiterin der Goethe-Grundschule, an der Tür zur alten Schulsporthalle: „Aufgrund der unklaren gesundheitlichen Risiken“, sei der Schulsport in der Halle ausgesetzt. Bis mindestens Ende nächster Woche, so hieß es. Aus sieben Tagen sind inzwischen fünf Jahre geworden. Ein Jahr später, 2018, wurde sie komplett, für alle, gesperrt.

Seit 2017 wird in Kremmen nun debattiert, was aus dieser Halle werden soll. Anfangs hatte Bürgermeister Sebastian Busse den Abriss favorisiert. Stattdessen sollte ein Turnraum mit darüber befindlichen Klassenräumen gebaut werden. Doch aus diesen Überlegungen ist nichts geworden. Drei Jahre später, am 30. Januar 2020, stimmte eine Mehrheit der Stadtverordneten für die Sanierung der alten Sporthalle. 2,6 Millionen Euro sollte das Bauvorhaben zu dieser Zeit kosten. Doch bis heute ist nichts passiert.

Teilweise ist die Mauer freigelegt. Quelle: Robert Roeske

„Wir teilen uns nach wie vor die Stadtparkhalle mit der Oberschule“, sagt Grundschulleiterin Annette Borchert. „Für die Kleinen nutzen wir die Aula des Hortes. So werden alle Schulstunden abgedeckt. Jetzt hoffen wir auf schönes Wetter.“ Dass es mal fünf Jahre – und mehr – werden, dass die Halle dicht ist, hätte sie nicht für möglich gehalten. „Ich dachte, dass man die Sache unverzüglich angeht. Aber mir war auch nicht bewusst, wie umfassend das alles ist. Aber ich denke, das Bewusstsein ist da, dass wir die Halle brauchen.“ Immerhin habe es mal eine Phase gegeben, in der es geheißen habe, dass doch vielleicht die Stadtparkhalle ausreichen könnte. Auch einen Turnraum hatte Annette Borchert abgelehnt. „Ich wünsche mir, dass es jetzt mit schnellen Schritten vorangeht“, sagt sie.

Das wünscht sich auch Arthur Förster (UWG/LGU), der stellvertretende Vorsitzende des Bauausschusses in Kremmen. Auf das Thema angesprochen, ruft er: „Das leidige Problem!“ Er gehe davon aus, dass die Sanierungsarbeiten kurzfristig losgehen würden, sagte er am Dienstag. „Wir sind daran interessiert, die Halle so schnell wie möglich zu sanieren.“ Er sei nun – nach fünf Jahren – guter Hoffnung.

Die alte Sporthalle. Quelle: Robert Roeske

Wie Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) sagte, sei der aktuelle Stand, „dass wir nächste Woche beginnen“. Eigentlich. Der Termin sei jedoch fraglich. Denn, wie neulich im Hauptausschuss erklärt, gebe es Probleme mit der Ausschreibung. Beim Metallbau-Bereich sei keine geeignete Firma gefunden worden, die Kosten waren laut Angebot doppelt so hoch wie gedacht. Bei einer zweiten Ausschreibung seien noch höhere Kosten angegeben worden. Busse geht davon aus, dass es einen weiteren Verzug geben werde – noch ohne konkrete Zeitangaben zu nennen. „Nähere Infos gibt es im Bauausschuss“, sagte er am Montag. Eigentlich sei der Plan gewesen, dass nach den Oktoberferien wieder Sport in der alten Halle getrieben werden könne. Der Termin sei aber wohl nicht zu halten. Momentan sei von Kosten in Höhe von 3,7 Millionen Euro auszugehen, so der Bürgermeister weiter. Ein Betrag, bei dem die Frage aufkommt, ob man dafür nicht hätte doch neu bauen können. Sebastian Busse sagte dazu, dass das so abzusehen gewesen sei. Und: „Wenn, dann richtig. Es hieß mal, die Sanierung darf nicht teurer als eine Million Euro werden. Aber dann wäre es keine richtige Sanierung gewesen. Wenn wir das machen, dann soll die Halle auch für 100 Jahre halten.“

Fünf Jahre nun also schon. „Das hätte ich mir nie träumen lassen“, sagt der Bürgermeister. „Der Gedankenplan war ein anderer.“

Von Robert Tiesler