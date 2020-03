Kremmen

Die für Freitag, 13. März, geplante Jahreshauptversammlung für die Katastrophenschutz-Einheiten des Landkreises Oberhavel wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wird.

Der neue Termin werde rechtzeitig bekannt gegeben, hieß es am Dienstag aus der Pressestelle des Landkreises Oberhavel. Die Veranstaltung sollte am Freitagabend in der Kremmener Musikantenscheune stattfinden.

Ursprünglich wollte Landrat Ludger Weskamp ( SPD) dort in einem Grußwort die ehrenamtliche Tätigkeit der Helferinnen und Helfer würdigen und ihnen für die Arbeit im vergangenen Jahr danken. Hintergrund für die Absage ist offenbar eine mögliche Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus.

