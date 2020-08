Trendsport 2020: Für Kerstin Nitschke gibt es keinen Tag ohne Hula-Hoop

Kremmen

Rechts, links, über dem Kopf, an der Seite – zack, zack, zack wirbelt Marie Nitschke den Reifen um ihren Körper herum. So schnell, dass die Augen den Bewegungen kaum folgen können. Vor gut anderthalb Jahren hat die 32-jährige Kremmenerin den Hula-Hoop-Sport (umgangsprachlich „das Hullern“) für sich entdeckt und lässt den Sportreifen seitdem täglich kreisen. „Und wenn es nur fünf Minuten sind, aber das muss jeden Tag sein.“ Damit hat die junge Frau, die ursprünglich den Beruf der Köchin erlernte, später auf Erzieherin umschulte und derzeit in diesem Beruf in einer Wohngruppe in Kloster Lehnin ( Potsdam-Mittelmark) arbeitet, weit vor vielen anderen einen Trend erkannt, der derzeit durch die sozialen Netzwerke schwappt. „Das stimmt“, sagt sie lachend. „Hula-Hoop ist derzeit auf jeden Fall im Kommen. Immer mehr Leute entdecken diesen Sport für sich. Das finde ich absolut toll.“ Denn mitnichten sei das nur in alberner Kinderspaß. „Wenn man das regelmäßig macht, ist das eine straffe Fitnessübung“, weiß die 32-Jährige zu berichten und zählt die Vorzüge auf: „Es trainiert die Körperkoordination, erhöht die Ausdauer und man kann damit tatsächlich auch abnehmen und sich einen Sixpack am Bauch erarbeiten. Ich merke, wie ich durch die Workouts mit dem Reifen jeden Tag fitter werde“, verrät sie lachend.

Marie Nitschke ist verrückt nach Hula-Hoop. Quelle: Nadine Bieneck

Anzeige

„In dem Moment wusste ich sofort – das ist genau mein Sport“

Anfang 2019 war die Kremmenerin auf der Suche nach einem Sport, „als Ausgleich zur Arbeit“, erinnert sie sich. „Angefangen habe ich mit Slackline. Aber es war mir zu umständlich, immer erst alles aufbauen zu müssen, bevor ich loslegen konnte.“ Federball sei zu wetterabhängig. Es sollte etwas sein, mit dem sie unkompliziert, drinnen und draußen und ohne großes Brimborium loslegen konnte. „Zufällig bin ich dann im Internet über ein Video gestolpert, in dem eine junge Frau Hula Hoop Übungen vorturnte. In dem Moment wusste ich sofort – das ist genau mein Sport“, erinnert sich die 32-Jährige an ihre Anfänge.

Weitere MAZ+ Artikel

Immer im Auto dabei: eine ganze handvoll Hula-Hoop-Reifen. Quelle: Nadine Bieneck

Inspirationen auf Youtube und Instagram

Ein Hula-Hoop-Reifen – mehr bedarf es für diesen Sport nicht – war schnell besorgt. „Am Anfang musste ich mich manchmal durchbeißen, weil es natürlich nicht sofort geklappt hat“, erinnert sie sich noch gut an ihre Anfänge. Man mag es kaum glauben, wenn man heute – 1,5 Jahre später – sieht, mit welcher Sicherheit sie den Reifen beherrscht und damit allerlei komplizierte Übungen abspulen kann. „Nachdem ich das einfache Hullern – das Kreisen des Reifens auf der Hüfte – sicher beherrschte, dachte ich mir, dass es doch sicher noch mehr Übungen gibt, die man mit so einem Reifen machen kann.“ Zu diesem Zeitpunkt war die 32-Jährige dem Sport längst verfallen, so wie es inzwischen vielen Menschen weltweit geht. „Das Hullern macht süchtig“, sagt Marie Nitschke, die sich neue Übungen von anderen Sportlern über Online-Videos abschaut und nachturnt. „In Amerika wird der Sport richtig professionell betrieben, das ist Wahnsinn, welcher Aufwand dort dafür betrieben wird und vor allem, was die Sportler mit dem Reifen alles anstellen können.“

Der Hula-Hoop-Boom kommt in Deutschland gerade erst ins Rollen. Begünstigt durch die Coronapandemie, während der viele Menschen auf der Suche nach Beschäftigungen auf den Reifensport gekommen sind und sich gegenseitig für diesen Sport motiviert haben. Sportgeschäfte und auch Online-Händler wurden von der Nachfrage regelrecht überrannt, qualitativ hochwertige Hula-Hoop-Reifen sind zeitweise über Wochen hinweg ausverkauft. Marie Nitschke freut sich über diesen Boom: „Es ist einfach ein ganz einfacher Sport, der super viel Spaß macht und mit dem man sich wirklich etwas Gutes tut“, sagt sie. „Ich hoffe, diese Begeisterung hält noch lange an, Hula-Hoop ist einfach wahnsinnig faszinierend. Ich hoffe, dass wir noch viele andere Menschen dafür begeistern können. Für mich ist dieser Sport wie eine Sucht, vor allem wenn sich nach und nach die Erfolgserlebnisse einstellen.“ Man dürfe eben nicht gleich aufgeben, wenn etwas nicht klappt. „Wenn man Bewegungen und Übungen oft genug übt, dann macht es früher oder später auch klick und man hat den Dreh raus.“ Im wahrsten Sinne des Wortes. Inzwischen kreist der Reifen, den die Kremmenerin immer im Auto dabei hat und der auch schon bei ihrer Arbeit als Erzieherin mit Jugendlichen erfolgreich zum Einsatz kam, bei ihr nicht nur mehr auf der Hüfte. Denn Marie Nitschke begeistert sich längst für aufwendige Choreographien mit ihren Hula-Hoop-Reifen, die das tägliche Training zu Ganzkörpereinheiten werden lassen.

Einer von vielen Tricks: „Die Windmühle“

Das kleine Hula-Hoop-Einmaleins für Anfänger Der Begriff setztsich aus dem hawaianischen Tanz „Hula“ und dem englischen Wort „Hoop“ für Reifen zusammen. Umgangssprachlich wird das Kreisen des Reifens am Körper auch als „ Hullern“ bezeichnet.Seit einigen Monaten erfreut sich der Hula Hoop im Fitnessbereich wachsender Beliebtheit, wo er beispielsweise als Trainingsgerät für Ganzkörpertrainingseinheiten zum Einsatz kommt.Dabei werden Hula Hoop-Reifen verwendet, die sich von den Spielzeugreifen für Kinder unterscheiden – sie sind schwerer und größer.Anfänger sollten vor Beginn der Reifenauswahl besondere Sorgfalt widmen. Die Vielfalt auf dem Markt ist inzwischen riesig, jedoch bieten zahlreiche Verkäufer Hula Hoop-Reifen mit nur geringer Qualität an. Mit denen lässt sich nicht vernünftig trainieren, so dass Beginnern die Lust am Sport ohne Erfolgserlebnisse schnell vergeht.Gute Reifen sind für rund 30 Euro erhältlich, eine empfehlenswerte Anlaufstelle ist auch die Website www.hula-hoop-shop.eu, die sich auf den Verkauf von Hula Hoop-Reifen spezialisiert hat. Zwei Eckpunkte: Der Reifen sollte am Anfang nicht zu klein und nicht zu leicht sein, empfiehlt Marie Nitschke.Ist der Reifen da, helfen zahlreiche Video-Tutorials auf Youtube oder Instagram, die richtige Bewegung zu erlernen und zu wissen, auf welche Feinheiten am Anfang zu achten ist.Die wichtigste Regel für Anfänger lautet: Nicht aufgeben, auch wenn es am Anfang nicht sofort klappt. Beginnen Sie mit fünf Minuten Training täglich, steigern Sie den Umfang nach den ersten Tagen um weitere drei bis fünf Minuten.Nicht ungewöhnlich nach den ersten Trainingseinheiten sind blaue Flecken vom Hullern, da sich die Haut erst an die Belastung gewöhnen muss. In diesem Fall muss unbedingt pausiert werden, bis die Flecken weg sind. Dann kann das Training wieder aufgenommen werden.

Von Nadine Bieneck