Nikolaiziks machen die Termine des Seniorentreffs öffentlich

Sommerfeld

Am Donnerstagabend gehen die Sommerfelder Senioren wieder schwimmen – und vorher ist im Gemeinderaum Spielenachmittag. Und bald ist auch wieder der nächste Seniorentreff. Die Sommerfelder erfahren das vor allem deshalb, weil sich Jürgen und Monika Nikolaizik darum kümmern, dass sie erfahren, wann was und wo stattfindet. Die beiden kümmern sich um die Öffentlichkeitsarbeit, um die Terminbekanntgaben des „Sommerfelder Seniorentreffs“.

„Wir machen in bestimmten Abständen eine Sitzung“, erzählt Jürgen Nikolaizik. Der 80-Jährige schreibt die Protokolle. Dort werden auch immer die aktuellen Termine und Veranstaltungen festgelegt. „Ich bin dafür zuständig, dass ich die Terminpläne erstelle.“ Zu den jeweiligen Terminen fügt er immer kleine Symbolbilder hinzu, damit die Sommerfelder gleich erkennen, aus welchem Themenbereich die Veranstaltung kommt. „Wenn die Pläne fertig sind, werden 33 Stück ausdruckt, und dann gibt es drei Leute, die diese Exemplare im Ort verteilen.“ Außerdem werden noch 20 E-Mails mit diesen Plänen verschickt. „Darum kümmert sich meine Frau.“ Monika Nikolaizik (74) verschickt die elektronische Post mit dem Programm im Anhang an weitere Senioren im Ort, aber auch an die Presse wie die MAZ, damit auch sie die Veranstaltungen einem größeren Publikum ankündigt.

Jürgen Nikolaizik im Arbeitszimmer. Quelle: Robert Tiesler

Wann die beiden Mitglied im „Sommerfelder Seniorentreff“ geworden sind, das wissen sie gar nicht mehr ganz genau. „2005 oder 2006 war das“, sagt Jürgen Nikolaizik. „Wir sind 2002 hergezogen, und wir kannten noch nicht so viele Leute in Sommerfeld. Man ist durchs Dorf gegangen, aber eben auch aneinander vorbeigegangen. Wir haben dann eine Stelle gesucht, wo wir mehr Kontakt aufnehmen können.“ Der Sommerfelder Joachim Wiemann sei es gewesen, der das Ehepaar auf den Seniorentreff hingewiesen habe.

Ihnen gefällt das sehr. Denn die Senioren sind sehr aktiv. Es gibt Spielenachmittage, es wird gewandert, regelmäßig finden Radtouren statt, in der Rehaklinik ist eine Stunde Schwimmen reserviert. Zusätzlich werden in Sommerfeld aber auch Ein- und Mehrtages-Touren organisiert. „Das frischt alles ein bisschen auf“, so Monika Nikolaizik.

Die ehrenamtliche Arbeit für den Verein macht ihnen Spaß. Seit einigen Jahren ist Jürgen Nikolaizik auch Mitglied im Vorstand. Allerdings müsse man auch langsam überlegen, wer irgendwann die Arbeit, die er macht, übernehmen könne. „Ewig kann ich das ja nicht machen.“ Obwohl er – trotz einer kürzlichen Knie-OP – mit seinen 80 Jahren noch ganz rüstig ist.

So sieht das Infoblatt des Seniorentreffs aus. Quelle: Robert Tiesler

Etwa 30 Leute gehören zur Gruppe. „Ich glaube, der Seniorentreff wird noch eine größere Bedeutung finden“, ist Jürgen Nikolaizik überzeugt. „Die Leute werden älter und sind oft den ganzen Tag alleine und suchen Kontakt.“

2002 sind Nikolaiziks nach Sommerfeld gekommen. Er wechselte zuvor zu Bombardier nach Hennigsdorf, und der Fahrtweg von Berlin wurde weiter. Sie arbeitete in der Rechtsabteilung der Senatsverwaltung in Berlin. 1997 zogen sie aus der Hauptstadt zunächst nach Nieder Neuendorf. Dort wurde die Miete aber recht teuer. „Wir hatten in Sommerfeld eine Datsche, und ich stamme ja ursprünglich aus Beetz“, erzählt der 80-Jährige. Sie kannten also die Gegend. Nun leben sie im Wohnpark. „Die Landschaft hier ist schön, in der Umgebung herrscht Ruhe.“ Zum Einkaufen fahren sie nach Kremmen. „Wir haben Freude an Computertechnik und probieren neue Dinge.“ Auch für Reisen nehmen sie sich Zeit – und für die beiden Kinder und den Enkel.

Von Robert Tiesler