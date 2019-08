Beetz

Am Sonntag wird in Brandenburg gewählt, die Landtagswahlen stehen an. Im Kremmener Ortsteil Beetz wird dann wieder Udo Reinhardt einen Tag lang der Herr über Wahlscheine und die Wahlurne sein, so wie es der 60-Jährige seit nunmehr drei Jahrzehnten macht.

Abläufe sind eingespielt

„Ich wurde nach der Wende...