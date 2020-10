Umfrage: Die Kremmener lieben ihre Stadt – aber es gibt auch Wünsche

Kremmen

Die Kremmener leben gerne in ihrer Ackerbürgerstadt. Doch es gibt auch Wünsche, die den Kremmenern auf der Seele brennen. Einer davon ist, dass die Badestelle am Kremmener See wieder frei nutzbar ohne Eintritt für alle ist. „Ortsvorsteher, Bürgermeister und Stadtverordnete-Vorsitzende suchen gerade mit dem Eigentümer das Gespräch, um einen Kompromiss zu finden“, sagt der Kinder- und Jugendbeauftragte Marcel Steinke. Außerdem freue er sich, dass letzten Montag der gepflasterte Gehweg zur Schule in der Straße der Einheit eingeweiht wurde und dass der Spielplatz in Amalienfelde kurz vor der Einweihung steht. „Auch das zusätzliche gewünschte Tor wird demnächst eingebaut“, sagt Marcel Steinke.

Beatric Opatz (40) hat nichts zu meckern. „Allerdings wünsche ich mir, dass es im Klubhaus am Markt endlich Fortschritte gibt“, sagt die Angestellte. Viele ältere Leute wünschten sich dort einen Treffpunkt. Freuen würde sie sich auch, dass der Fußweg an der Straße der Einheit ausgebaut ist und jetzt Wohnungen da entstehen, wo bis vor kurzem noch Flüchtlinge untergebracht waren.

Anzeige

Beatric Opatz würde sich freuen, wenn es endlich mit dem Klubhaus am Markt vorwärts ginge. Quelle: Jeannette Hix

Gerhard Czerwonka (86) hat eigentlich nur einen Wunsch. „Ich finde, das Altstadtstübchen müsste statt nur donnerstags bis sonntags öfter offen haben. Ich esse dort immer mal wieder. Aber die längeren Öffnungszeiten müssen sich ja auch rentieren.“ Ein Angel- und Sportgeschäft – das fände Uwe Göpfert (58) toll. „Vor zwei Jahren hat ja der Manne dicht gemacht. Jetzt muss ich immer weit fahren, wenn ich neues Angelzeug brauche“, sagt der Kremmener. Klaus Völker dagegen würde sich freuen, wenn es in Kremmen wieder einen Fernsehladen samt Zubehör geben würde. „Früher hatten wir zwei Läden mit diesem Sortiment. Jetzt gibt es kaum noch Geschäfte am Markt“, sagt er. „Gut wäre auch, wenn es in Kremmen einen Seniorentreff geben würde, findet Klaus Völker. „Ich wüsste hier keinen Ort, wo man mal Skat-Karten kloppen kann.“

Gerhard Czerwonka wünscht sich, dass das Altstadtstübchen nicht nur von donnerstags bis sonntags öffnet. Quelle: Jeannette Hix

Nicole Kwauka (32) kommt aus Sommerfeld und arbeitet in der Rhinland Fleischerei, die ihren Stammladen in Staffelde hat. Aber auch auf dem Markt in Kremmen steht werktags der Verkaufswagen. „Wir freuen uns, dass die Stadt uns das erlaubt“, sagt die junge Frau.

Von Jeannette Hix