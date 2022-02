Umfrage gestartet: Wie familienfreundlich ist Kremmen?

Kremmen

Die Stadt Kremmen möchte noch familienfreundlicher werden und hat sich daher als Modellort für das Projekt „Familienfreundliche Städte und Gemeinden“ des Instituts für angewandte Familien-, Kindheits- und Jugendforschung an der Universität Potsdam (IFK) beworben. Das Projekt wird vom Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg gefördert.

Im Projekt werden Städte und Gemeinden bei der Entwicklung einer familienfreundlichen Sozial- und Regionalplanung unterstützt. Zwei brandenburgische Kommunen, die sich in ihren Lebens- und Entwicklungsbedingungen für Familien deutlich voneinander unterscheiden, wurden als die beiden ersten Modellorte ausgewählt: Kremmen und Herzberg (Elster).

Mensch aus Kremmen können an Umfrage teilnehmen

In Zentrum des Projekts steht die Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern der Modellorte. Daher sind alle Kremmenerinnen und Kremmener eingeladen, bei einer Online-Umfrage mitzumachen und die Frage „Wie familienfreundlich ist Ihre Stadt?“ zu beantworten. In der Befragung geht es um Ideen, Meinungen und Wünsche zum Thema Familienfreundlichkeit. Welche Angebote und Maßnahmen für Familien gibt es? Wie ist die Zufriedenheit in der Gemeinde?

Auf der Internetseite des IFK Potsdam können Interessierte an der Umfrage teilnehmen. Mit etwas Glück gibt es einen Familienpass zu gewinnen.

