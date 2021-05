Umkämpfte Nester: Wird Kremmen zur Storchenstadt?

Kremmen

Entwickelt sich Kremmen zu einer neuen Storchenstadt? Diesen Eindruck haben die Menschen in Kremmen in den vergangenen Tagen jedenfalls bekommen, und Roland Heigel, der Storchenbeauftragte für den Süden von Oberhavel, gibt ihnen durchaus Recht.

Über den Dächern der Stadt gibt es derzeit viel zu sehen. „Wenn ich aus meinem Bürofenster schaue, dann flattert es überall“, erzählte Bürgermeister Sebastian Busse am Dienstag. So ist beispielsweise der Horst im Scheunenviertel das erste Mal wirklich besetzt. „Den haben wir 2014 aufgestellt“, erklärte Roland Heigel. „Seitdem war er nie fest in Benutzung.“

Zehn Störche über der Stadt

Es ist aber noch mehr zu sehen. In der vergangenen Woche war zu beobachten, wie zehn Störche über dem Areal zwischen Schule und Sportplatz kreisten. Sie sind auch auf den Wiesen an der Ruppiner Straße zu sehen, im Scheunenviertel oder an den Feldern neben dem Spargelhof. „Es sind einige attraktive Nisthilfen geschaffen worden“, sagte Roland Heigel. „Dafür interessieren sich die Störche.“ Nicht nur das, es habe auch schon Kämpfe um die Nester gegeben. Aus dem Horst an der Ruppiner Straße seien bereits vier Eier rausgeflogen. „Da gab es Krach.“ Ob die Tiere es schaffen, an dieser Stelle noch mal Eier auszubrüten, sei fraglich. Es sei nicht mehr viel Zeit.

Nicht benutzt ist dagegen das Nest an der Kremmener Feuerwehr. Warum das aber so ist, weiß keiner so genau. „Voriges Jahr gab es dort einen Horstkampf, die Jungen wurden rausgeschmissen“, so Roland Heigel. Das neue Paar, das sich danach einnistete, sei aber in diesem Jahr scheinbar nicht zurückgekehrt. „Es gibt auch immer wieder Paare, die sich trennen.“ Obwohl es Nistmaterial im Horst gebe und das Nest auch noch mal hergerichtet worden sei, tue sich dort nichts. „Das ist wirklich ein großes Fragezeichen.“ Wenn bis zum 20. Mai dort kein Storchenpaar brütet, dann werde es dort in diesem Jahr keinen Nachwuchs geben. „33 Tage lang brüten sie, drei Monate brauchen sie für die Aufzucht. Dann ist es Mitte/Ende August und der Abflug beginnt.“ Wenn die Jungen es bis dahin nicht schaffen, sei das ein Problem. Deshalb sei der 20. Mai der Stichtag für das Legen der Eier.

Schornstein für Störche gesperrt

Auf der anderen Seite gibt es in Kremmen allerdings noch einen Schornstein, der bei den Störchen offenbar begehrt ist, aber nicht von ihnen genutzt werden darf. Der Schornstein an der Kita Rhinstrolche ist gesichert. „Der ist noch im Betrieb“, sagte Bürgermeister Sebastian Busse. Dort strömen Gase aus, die für den Storch gefährlich sein könnten, und andererseits könnte die Heizungsanlage Schaden nehmen. Im kommenden Jahr solle es jedoch Alternativen geben.

30 Storchenpaare gebe es im Süden von Oberhavel, so Roland Heigel. Das sei, verglichen mit den Vorjahren, ein recht normaler Wert. Allerdings sei es tatsächlich so, dass die Stadt Kremmen ein Hotspot geworden sei. „Das kann an der Attraktivität des Standortes liegen. Es muss genügend Nahrung drumherum geben. Zudem unternehme die Stadt Kremmen viel dafür, ein attraktives Storchenquartier zu sein.

Von Robert Tiesler