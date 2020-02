Sommerfeld

Während einer Veranstaltung am Dienstagmittag in einem Restaurant in der Hohenbrucher Straße in Sommerfeld wurde durch einen Unbekannten das Kellnerportemonnaie entwendet.

Durch Zeugen konnte beobachtet werden, wie sich der Mann für einen kurzen Moment im Tresenbereich aufhielt und danach das Lokal verließ. Eine Mitarbeiterin bemerkte später das Fehlen des Portemonnaies und informierte die Polizei.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline