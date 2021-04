Kremmen

Ein Mercedes-Benz ist am am Sonntagmorgen um 5:05 Uhr auf der A 10 mit einem Reh zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Fehrbellin und Kremmen. Das Tier überlebte nicht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit wurde abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Von MAZonline