Unfall bei Beetz: 53-Jähriger kommt ums Leben

Beetz

Grauenvoller Start ins Wochenende: Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagnachmittag auf der Landesstraße 19 im Kremmener Stadtgebiet gekommen. Auf der waldigen Strecke zwischen dem Ortsteil Beetz und Rüthnick ist ein 53-jähriger Mann mit seinem Mini von der Straße abgekommen. Das Auto prallte offenbar in der Folge gegen einen sich am Fahrbahnrand befindlichen Baum.

Einsatzkräfte eilten danach an die Unfallstelle nördlich von Beetz. Der Fahrer des Minis jedoch ist an den Folgen des Unfalls noch vor Ort gestorben. Das bestätigte Martin Tolg von der Polizei in Oberhavel der MAZ am Freitag.

Strecke zwischen Beetz und Rüthnick gesperrt

Die Strecke war für die Unfallaufnahme und für die Bergung des Toten und des Fahrzeuges am Freitagnachmittag voll gesperrt. Zudem waren an der dortigen Unfallstelle Gutachter im Einsatz.

Von MAZonline