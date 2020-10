Staffelde

Am Freitagabend (30. Oktober) gegen 20.15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L17 am Ortsausgang von Staffelde in Fahrtrichtung Groß-Ziethen. „Ein Kleintransporter mit einer polnischen Zulassung kam dort von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum“, bestätigte André Quade, Dienstgruppenleiter der Polizeiinspektion Oberhavel auf MAZ-Nachfrage. An der Einsatzstelle fehlte jedoch von den drei Insassen des Fahrzeugs jede Spur.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle, kontrollierte den Transporter und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Auch die Freiwillige Feuerwehren aus Staffelde/Groß-Ziethen/Flatow und Kremmen wurden alarmiert. „Wir konnten den Einsatz schnell übernehmen, weil wir uns gerade zur Ausbildung am Gerätehaus befanden“ berichtet John Wehden, Ortswehrführer und Einsatzleiter. „Auf dem Weg zur Einsatzstelle kamen uns bereits zwei Personen in Warnwesten entgegen, bei denen es sich um die Ersthelfer handelte, die zwar Mitglieder der Feuerwehr sind, zu diesem Zeitpunkt allerdings privat unterwegs waren“, erzählt er weiter. Die Einsatzkräfte kontrollierten an der Unfallstelle das Fahrzeug und die Laderampe des Transporters, doch die Insassen und die Kennzeichentafeln blieben verschwunden.

Ein Fährtenhund kam ebenfalls zum Einsatz. Quelle: Julian Stähle

In der Zwischenzeit suchte die Polizei nach den Flüchtigen, dabei kam auch ein Fährtenhund zum Einsatz. „Zwei der Insassen konnten von den Ersthelfern aufgegriffen und festgehalten werden“, erläuterte Dienstgruppenleiter Quade. Der Fahrzeugführer konnte nach eindeutigen Zeugenhinweisen an seiner Wohnanschrift in der Nähe des Unfallortes angetroffen werden. „Ein Drogenvortest reagierte bei ihm positiv auf die Einnahme von Cannabis, so dass eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus angeordnet wurde“, so der Dienstgruppeleiter. Außerdem wurde bei dem Fahrer noch eine kleine Menge Cannabis aufgefunden. „Gegen den Mann wird nun wegen Verkehrsunfallflucht in Verbindung mit Fahren unter Betäubungsmitteln sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt“, erklärte Quade abschließend. Der Sachschaden wird mit etwa 5000 Euro beziffert.

Für John Wehden und die Kameraden der Feuerwehr war es eine „ungewohnte Situation, die für uns aber recht entspannt war“, sagt er. Gegen 22.45 Uhr konnten sie den Einsatz beenden.

