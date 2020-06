Verstümmelte Katzen in Beetz – sind Tierquäler am Werk?

Beetz/Sommerfeld

Der Anblick ist kaum zu ertragen: Gleich drei Mal wurden in den vergangenen Tagen im Kremmener Ortsteil Beetz Katzen gesichtet, deren Schwanz frisch verstümmelt war. Die Wildtierrettung Wensickendorf hatte zunächst auf den Fall aufmerksam gemacht. „Es handelt sich nach unseren Informationen um eine Freigänger- und zwei Streunerkätzen, denen ein Großteil des Schwanzes abgetrennt wurde“, bestätigte Vereinssprecherin Ruth Schnitzler der MAZ. Die Vermutung der Tierretter: „Unsere Vermutungen gehen ganz klar in Richtung Tierquälerei. Es scheint, als ob die Schwänze abgehackt wurden, teils wurde gar die Haut mit abgezogen“, beschreibt sie die dramatische Situation. Andere Ursachen wie Rasenmäherroboter, aufgestellte Fallen, Hundeangriffe oder zugeschlagene Türen schließt sie nach ersten Erkenntnissen aus.

Wildtierrettung vermutet Tierquälerei

Vor drei Jahren habe es bereits eine ähnliche Serie in Beetz gegeben, erinnert sich Schnitzler. „Das hörte dann schlagartig auf.“ Die nun aufgetretenen verstümmelten Katzen seien nur die Spitze des Eisbergs. Immer wieder verschwanden in den letzten Monaten Katzen in und um Beetz spurlos oder wurden vergiftete Katzen aufgefunden. Eine Mitarbeiterin der Wildtierrettung, die in Beetz lebt, durchsuchte in den vergangenen Tagen vor Ort verstärkt Gebüsche und dicht bewachsenes Gelände auf der Suche nach Fallen und auch Giftködern. „Bislang wurde aber noch nichts gefunden“, berichtet Ruth Schnitzler. Anzeige bei der Polizei sei gegen Unbekannt erstattet worden, „wir vermuten, dass dort jemand Jagd auf Streuner macht“, sagt sie.

Tierschutzverein rät: Katzen möglichst im Haus behalten

Immer wieder seien in den vergangenen Jahren vereinzelt Fälle von Tierquälerei angezeigt worden, weiß Polizeipressesprecherin Ariane Feierbach zu vermelden. „Aktuell ist uns bislang allerdings noch kein solcher Fall bekannt“, sagte sie auf MAZ-Nachfrage. Viele Fälle würden oft gar nicht zur Anzeige gebracht, so Feierbach. Da es sich jedoch um ein sogenannten Antragsdelikt handelt, könne die Polizei erst nach einer Anzeige auch tätig werden, erklärt sie.

Für Ellen Schütze, Vorsitzende des Tierschutzvereins Oberhavel, sind diese Meldungen hingegen nicht neu. Zuletzt sei eine schwerst verletzte Katze bei Zehdenick aufgefunden worden. „Sie war so übel zugerichtet, dass wir sie nur noch einschläfern lassen konnten“, bedauert sie. Gehäuft treten solche Fälle jedoch nicht auf, wenngleich „die Meldungen seit Beginn der Coronapandemie zunehmen“. Im Falle der verstümmelten Katzen in Beetz sind auch ihrer Meinung nach „Unfälle oder ein Zusammenhang mit Bissen durch Hunde unwahrscheinlich. Drei Katzen an einem Ort – das ist schon sehr gehäuft.“ Genau könne dies jedoch nur ein Veterinär bestimmen – „alles andere sind Vermutungen“. Katzenbesitzern rät sie: „Wer kann, sollte seiner Katze eine Zeit lang den Freigang verwehren. Zudem sollten die Anwohner miteinander reden, nicht jeder wird durch soziale Medien auf solche Vorfälle aufmerksam.“ Auch rät sie jedem Betroffenen, Vorfälle bei der Polizei anzuzeigen. „Denn nur so können die Fälle auch zusammengeführt werden.“

Von Nadine Bieneck und Stefanie Fechner