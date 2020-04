Birkenwerder/Kremmen

Gleich zwei Enkeltrickbetrüger riefen am Mittwoch (29. April) Senioren aus Birkenwerder und Kremmen an. „In beiden Fällen wurden die Senioren um Geld gebeten“, erklärte Dörte Röhrs, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord, am Donnerstag. Beide Senioren erkannten den versuchten Betrug und beendeten das Gespräch, so dass kein Schaden entstand. Die Polizei ermittelt.

Von MAZonline